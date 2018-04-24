İddaa şampiyonluk oranları değişti!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında alınan sonuçlar, İddaa'nın şampiyonluk oranlarını da değiştirdi. 29. haftada Medipol Başakşehir'i mağlup ederek liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, bu hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü ve zirvedeki yerini korudu. Bu hafta evinde Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın şampiyonluk oranında herhangi bir değişim olmadı ve İddaa, sarı-kırmızılıları, şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösterdi.
Geçen hafta oranı 2,30'dan 1,85'e değişen Galatasaray'ın güncel oranı da 1,85'te kaldı. 29. hafta itibarıyla 2,85 olan Beşiktaş'ın oranı ise 30. hafta itibarıyla 3,10 olarak değişti. Kalan 4 haftada tüm maçlarını kazanmak zorunda olan Başakşehir'in oranı 3,30'dan 3,50 olarak güncellenirken Fenerbahçe'nin 8,75'lik oranı ise 6,50 olarak değişti.
İşte 30. hafta itibarıyla şampiyonluk oranları:
GALATASARAY
Eski Oran: 1.85 - Yeni Oran: 1.85
BEŞİKTAŞ
Eski Oran: 2.85 - Yeni Oran: 3.10
BAŞAKŞEHİR
Eski Oran: 3.30 - Yeni Oran: 3.50
FENERBAHÇE
Eski Oran: 8.75 - Yeni Oran: 6.50
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 30 haftada aldığı 20 galibiyet 3 beraberlikle 63 puan toplayan Galatasaray, zirvede yer alıyor. 18 galibiyet elde eden, 8 maçta berabere kalan Beşiktaş ise, sarı-kırmızılıların 1 puan gerisinde 62 puanla ikinci sırada. Galatasaray'a mağlup olarak liderliği kaptıran Medipol Başakşehir, 19 galibiyet 5 beraberlikle topladığı 62 puanla üçüncü, 17 galibiyet 9 beraberlikle 60 puan toplayan Fenerbahçe ise 60 puanla dördüncü sırada.
FİKSTÜR NASIL?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde karşılaşacak. 32. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oalcak sarı-kırmızılılar sonrasında evinde Evkur Yeni malatyaspor'la, son haftada ise Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bu hafta sonunda Galatasaray'ın konuğu olacak Beşiktaş, sonrasında evinde Kayserispor'la, 33. haftada kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'la deplasmanda, son haftada ise Demir Grup Sivasspor'la evinde oynayacak. Osmanlıspor'a konuk olacak Başakşehir, 32. haftada Sivasspor'u ağırlayacak. 33. haftada Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Başakşehir, ligin son haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacak.
Son haftaların formda takımı Fenerbahçe ise bu hafta, Kasımpaşa'ya konuk olacak. 32. haftada Bursaspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, Kardemir Karabükspor'a konuk olduktan sonra son haftada Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmediği ortaya çıktı!
Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı
Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!
Hasan Ali Kaldırım'dan 'muz' açıklaması
Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a 4 yıllık imza
Altay'ın takım otobüsü alev alev yandı!
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!
Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'
UEFA'dan Galatasaray açıklaması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum