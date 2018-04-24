İddaa şampiyonluk oranları değişti!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında alınan sonuçlar, İddaa'nın şampiyonluk oranlarını da değiştirdi. 29. haftada Medipol Başakşehir'i mağlup ederek liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, bu hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü ve zirvedeki yerini korudu. Bu hafta evinde Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın şampiyonluk oranında herhangi bir değişim olmadı ve İddaa, sarı-kırmızılıları, şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösterdi.

Geçen hafta oranı 2,30'dan 1,85'e değişen Galatasaray'ın güncel oranı da 1,85'te kaldı. 29. hafta itibarıyla 2,85 olan Beşiktaş'ın oranı ise 30. hafta itibarıyla 3,10 olarak değişti. Kalan 4 haftada tüm maçlarını kazanmak zorunda olan Başakşehir'in oranı 3,30'dan 3,50 olarak güncellenirken Fenerbahçe'nin 8,75'lik oranı ise 6,50 olarak değişti.

İşte 30. hafta itibarıyla şampiyonluk oranları:

GALATASARAY

Eski Oran: 1.85 - Yeni Oran: 1.85

BEŞİKTAŞ

Eski Oran: 2.85 - Yeni Oran: 3.10

BAŞAKŞEHİR

Eski Oran: 3.30 - Yeni Oran: 3.50