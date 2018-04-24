SPOR

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.04.2018 20:02 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, bir spor programında kendisini eleştiren iki isme çok sert yanıt verdi. Rıdvan Dilmen, "Başıma bir şey gelirse, sorumlusu onlardır" dedi.

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

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"Uzun zamandır futbol terörü var, benim oynadığım dönemde de vardı. Bunun nedeni futbolcu, teknik adam diyebiliriz, taraftarları kışkırtmak diyebiliriz.

"Uzun zamandır futbol terörü var, benim oynadığım dönemde de vardı. Bunun nedeni futbolcu, teknik adam diyebiliriz, taraftarları kışkırtmak diyebiliriz.
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Bence ana neden kışkırtmak. Şenol hocanın bordo kravat takması bence çok neden değil. Provokasyon var ya, bu 2 Fatih denen adamın yaptıklarıdır.

Bence ana neden kışkırtmak. Şenol hocanın bordo kravat takması bence çok neden değil. Provokasyon var ya, bu 2 Fatih denen adamın yaptıklarıdır.
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Ben şimdi Fatih Altaylı'yı meşhur etmek istemiyorum da... Şöhretini kaybetmişti. Bu 2 Fatih beni Galatasaray taraftarının önüne attı. Sabah bir kalktım, telefonumda küfürlü mesajlar.

Ben şimdi Fatih Altaylı'yı meşhur etmek istemiyorum da... Şöhretini kaybetmişti. Bu 2 Fatih beni Galatasaray taraftarının önüne attı. Sabah bir kalktım, telefonumda küfürlü mesajlar.
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Kuşçu, Altaylı, benim o gün programım yoktu. Ben bunları ne zaman söylemişim? Böyle bir yalan üzerinden beni toplumun önüne atıyorlar. Futbol terörü budur işte.

Kuşçu, Altaylı, benim o gün programım yoktu. Ben bunları ne zaman söylemişim? Böyle bir yalan üzerinden beni toplumun önüne atıyorlar. Futbol terörü budur işte.
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Sürpriz mi bu, benim için değil. Ben Galatasaray taraftarı olsam, o Rıdvan'a muhtemelen küfür ederdim. Ama Allah iftira atanı affetmez. Bu Altaylı'nın, 'çapsız Erdoğan' diye yazıları var.

Sürpriz mi bu, benim için değil. Ben Galatasaray taraftarı olsam, o Rıdvan'a muhtemelen küfür ederdim. Ama Allah iftira atanı affetmez. Bu Altaylı'nın, 'çapsız Erdoğan' diye yazıları var.
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Türkiye'ye sesleniyorum, provokatörler bunlar. Savcılığa vereceğim muhakkak Fatih Altaylı ve Kuşçu Fatih'i. Başıma bir şey gelirse de sorumlusu onlardır.

Türkiye'ye sesleniyorum, provokatörler bunlar. Savcılığa vereceğim muhakkak Fatih Altaylı ve Kuşçu Fatih'i. Başıma bir şey gelirse de sorumlusu onlardır.
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İddia ettikleri sözleri söylediğime dair ufak bir kanıt getirirlerse mesleki kariyerime son vereceğim. Düşündüm, Fatih Altaylı tedavülden kalkmıştı, ben tekrar canlandırdım.

İddia ettikleri sözleri söylediğime dair ufak bir kanıt getirirlerse mesleki kariyerime son vereceğim. Düşündüm, Fatih Altaylı tedavülden kalkmıştı, ben tekrar canlandırdım.
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Türkiye sporu bu insanlar tarafından provoke ediliyor. Benim başıma bir şey gelirse, bunun sorumlusu bu 2 Fatih'tir. Benim adım şeytan değildir. Benim adım Rıdvan Dilmen'dir.

Türkiye sporu bu insanlar tarafından provoke ediliyor. Benim başıma bir şey gelirse, bunun sorumlusu bu 2 Fatih'tir. Benim adım şeytan değildir. Benim adım Rıdvan Dilmen'dir.
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Ben kimseye ulan demem. Siyaseti de kullanmam. Ben hiç olmazsa omurgalıyım. 2002'de Recep Tayyip Erdoğan'a böyle yazı yazdıktan 16 yıl sonra böyle konuşanlardan değilim.

Ben kimseye ulan demem. Siyaseti de kullanmam. Ben hiç olmazsa omurgalıyım. 2002'de Recep Tayyip Erdoğan'a böyle yazı yazdıktan 16 yıl sonra böyle konuşanlardan değilim.
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Mertsen gel yapalım. Cumartesi gününe kadar getir kanıtı, ben bu işi bırakacağım. Ama sen kanıt getiremezsen, gazeteciliği bırak Altaylı."

Mertsen gel yapalım. Cumartesi gününe kadar getir kanıtı, ben bu işi bırakacağım. Ama sen kanıt getiremezsen, gazeteciliği bırak Altaylı."
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NE OLMUŞTU? Rıdvan Dilmen'in "Mustafa Cengiz, 'Derin Galatasaray’ı göreve çağırdıktan sonra, Alanyaspor maçında Galatasaray’ın lehine yapılan hakem hataları araştırma gerektirir" dediği iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU? Rıdvan Dilmen'in "Mustafa Cengiz, 'Derin Galatasaray’ı göreve çağırdıktan sonra, Alanyaspor maçında Galatasaray’ın lehine yapılan hakem hataları araştırma gerektirir" dediği iddia edilmişti.
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Galatasaray Kongre Üyesi Fatih Altaylı da Bloomberg HT'de beraber program yaptığı Fatih Kuşçu ile beraber Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i hedef alan yorumcu Rıdvan Dilmen’e ateş püskürmüştü.

Galatasaray Kongre Üyesi Fatih Altaylı da Bloomberg HT'de beraber program yaptığı Fatih Kuşçu ile beraber Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i hedef alan yorumcu Rıdvan Dilmen’e ateş püskürmüştü.
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Fatih Altaylı, "O 'şeytan' lakaplı Rıdvan isimli vatandaş gidecek aynaya bakacak ve diyecek ki 'Ulan benden daha beteri var mı bu memlekette...

Fatih Altaylı, "O 'şeytan' lakaplı Rıdvan isimli vatandaş gidecek aynaya bakacak ve diyecek ki 'Ulan benden daha beteri var mı bu memlekette...
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Sürekli siyasi ilişkilerinden bahseden o, sürekli her deliğe giren çıkan o. Eğer öyle bir şey yapılıyorsa o yapar en başta' ifadelerini kullanmıştı.

Sürekli siyasi ilişkilerinden bahseden o, sürekli her deliğe giren çıkan o. Eğer öyle bir şey yapılıyorsa o yapar en başta' ifadelerini kullanmıştı.
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rıdvan dilmen fatih altaylı Fatih Kuşçu Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Fırıldak rıdvan merak etme kimse seni adam yerine koyupta bişey yapmaz
Rıdvan futbolculuğun iyiydi. Ama yorumculuğun inanki çok kötü. Bırak bu işleri ve iftiracılığı kazandığın paraları sağlık ve afiyetle ye.
Böyle şeyler çağ dışı lakin sen de çağ dışı partileri desteklediğin için altından bronza indin. nezdimizde
ikinizde bi işe yaramazsınız
erdoğan üzerinden mi adamı yıpratacaksın o iş zor o senden daha iyi yapıyor!
siyasetle futbolu karıştırmam diyen şeytana bak. SEN DEĞİLMİYDİN KANALLARDA ARDA SES VER evet mi diyen çapsız
Fatih Altaylı sonuna kadar haklı. Senin gibi yalaka ve omurgasız birine az bile demiş.
sende boyundan büyük işilere karışma rıdvan
sen şeytansın sana birşey olmaz olmasınki daha çok GALATASARAY şampiyonluğu göresin...
Rıdvan konjonktör gereği meşhur olmuş birisidir. Çok da başardığı bir şey yoktur. Güç odaklarına yaslanmaktan başka bir meziyeti yok bence. Eğer transferindeki kaçırma operasyonu başarılı lsaydı şu anda uslanmaz bir GS liydi. Zira FB ye transferinden az önce GS ile anlaşmıştı (O günkü gazaete haberleri). GS ye transferidw fb ye kaçırılmasıda (kız kaçırmayla ilgisi yok) mafyavari bir operasyonuydu duyduğumuz kadarıyla. Şu anda REİS çi eğer seçimde güç kayarsa bir numaralı REİS karşıtı olur. Çünkü haketmediği bir şöhreti altında yalpalıyor. Bence etliye sütlüye karışmasa iyi yapar kendince.
sen ve senın gıbı karakter yoksunları zamanın seytanları geberse gram uzulersem namerdım.ısınız gucunuz yalan dolan
Tarih ve kültüre alakan olmadığı için altaylıyı meşhür ettim sanabilirsin doğal. Altaylının eskiden tam muhalif şuan ise ortada ve objektif profili sergilediği açık ancak yandaşta olabilir. Kimler neydi ne oldu. En azından Galatasaray hakkında doğruları söyleyen bir adam Dursun'un suratına çatır çatır en net konuşan adam. Sende hayatında kör yandaşlık yerine bir kez olsun tarafsız olmayı deneseydinde omurgan olduğunu anlasaydık. Son olarak siyaseti kullanmam demiş. Babam mı dedi daha güçlü bir Türkiye için ben evet diyecem diyen ve bunun hakkında video çeken?
al birini vur ötekine hepiniz yalakasınız..omurgalı olun...
Valla bence gelir gibi ...bunlar çok tehlikeli insanlar......bak şimdiden hissetmişsin...
bütün her şeyi galatasaraylılar yapıyor bjk nin stsdında olay oluyor gs ye fb nin stadında olay oluyor ya galasaraylılar çıkartmıştır ya fetöcüler yada uzaylılar ama asla olay çıkan takımın sahasındaki seyirciler değil neymiş beyfendinin burnuna çok kötü kokular geliyormuş kupadan elenmiş gs nin işi yokta sizle uğraşacak her iki kulüp başkanıda şampiyon biziz diyor lig başlamadan diyorlardı şimdi 4 hafta var hala garanti diyorlar acaba hangi masa başında alınmış bir kararki bu kötü kokularda bize geliyor nerdeyse utanmadan aleni açık açık olayları galatasaraya atacaksınz ,
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