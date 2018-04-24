Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

1 / 14 "Uzun zamandır futbol terörü var, benim oynadığım dönemde de vardı. Bunun nedeni futbolcu, teknik adam diyebiliriz, taraftarları kışkırtmak diyebiliriz.

2 / 14 Bence ana neden kışkırtmak. Şenol hocanın bordo kravat takması bence çok neden değil. Provokasyon var ya, bu 2 Fatih denen adamın yaptıklarıdır.

3 / 14 Ben şimdi Fatih Altaylı'yı meşhur etmek istemiyorum da... Şöhretini kaybetmişti. Bu 2 Fatih beni Galatasaray taraftarının önüne attı. Sabah bir kalktım, telefonumda küfürlü mesajlar.

4 / 14 Kuşçu, Altaylı, benim o gün programım yoktu. Ben bunları ne zaman söylemişim? Böyle bir yalan üzerinden beni toplumun önüne atıyorlar. Futbol terörü budur işte.

5 / 14 Sürpriz mi bu, benim için değil. Ben Galatasaray taraftarı olsam, o Rıdvan'a muhtemelen küfür ederdim. Ama Allah iftira atanı affetmez. Bu Altaylı'nın, 'çapsız Erdoğan' diye yazıları var.

6 / 14 Türkiye'ye sesleniyorum, provokatörler bunlar. Savcılığa vereceğim muhakkak Fatih Altaylı ve Kuşçu Fatih'i. Başıma bir şey gelirse de sorumlusu onlardır.

7 / 14 İddia ettikleri sözleri söylediğime dair ufak bir kanıt getirirlerse mesleki kariyerime son vereceğim. Düşündüm, Fatih Altaylı tedavülden kalkmıştı, ben tekrar canlandırdım.

8 / 14 Türkiye sporu bu insanlar tarafından provoke ediliyor. Benim başıma bir şey gelirse, bunun sorumlusu bu 2 Fatih'tir. Benim adım şeytan değildir. Benim adım Rıdvan Dilmen'dir.

9 / 14 Ben kimseye ulan demem. Siyaseti de kullanmam. Ben hiç olmazsa omurgalıyım. 2002'de Recep Tayyip Erdoğan'a böyle yazı yazdıktan 16 yıl sonra böyle konuşanlardan değilim.

10 / 14 Mertsen gel yapalım. Cumartesi gününe kadar getir kanıtı, ben bu işi bırakacağım. Ama sen kanıt getiremezsen, gazeteciliği bırak Altaylı."

11 / 14 NE OLMUŞTU? Rıdvan Dilmen'in "Mustafa Cengiz, 'Derin Galatasaray’ı göreve çağırdıktan sonra, Alanyaspor maçında Galatasaray’ın lehine yapılan hakem hataları araştırma gerektirir" dediği iddia edilmişti.

12 / 14 Galatasaray Kongre Üyesi Fatih Altaylı da Bloomberg HT'de beraber program yaptığı Fatih Kuşçu ile beraber Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i hedef alan yorumcu Rıdvan Dilmen’e ateş püskürmüştü.

13 / 14 Fatih Altaylı, "O 'şeytan' lakaplı Rıdvan isimli vatandaş gidecek aynaya bakacak ve diyecek ki 'Ulan benden daha beteri var mı bu memlekette...