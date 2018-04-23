MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 4 - 1 Antalyaspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, Fenerbahçe'nin galibiyeti ile kapandı. Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında gülen taraf, 4-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu ve şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü. İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçının özeti ve tüm detayları...
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Fenerbahçe'ye Antalyaspor karşısında galibiyeti, 14. dakikada Aatif, 20. dakikada Soldado ve 62. dakikada Giuliano ve 90. dakikada Valbuena'nın golleri getirdi. Antalyaspor'un tek sayısı, 36. dakikada Doukara'dan geldi.
Fenerbahçe'de Giuliano, attığı gol ve yaptığı 2 asist ile maçın en etkili ismi olmayı başardı.
Sarı-lacivertliler, tıpkı rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir gibi haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, puanını 60 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.
İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 11'leri;
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Aatif, Dirar, Giuliano, Soldado
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, Doukara
FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
Dakika 6: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aatif Chahechouhe'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Johan Djourou topu uzaklaştırmayı başarıyor.
Dakika 14: Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun golü ile maçta öne geçiyor. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Johan Djourou'dan seken topu önünde bulan Aatif Chahechouhe'nun altıpas önünden kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Ruud Boffin'in solundan ağlarla buluşuyor.
Dakika 20: Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta Giuliano'nun savunmanın arkasına gönderdiği pası iyi takip eden Roberto Soldado ceza alanına girerek kalesini terk eden Ruud Boffin'i ekarte ediyor ve topu düzelterek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.
Dakika 24: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Johan Djourou'nun ters kafa vuruşu direkte patlıyor. Seken topa hareketlenen Roman Neustadter'in vuruşunda top ağlarla buluşuyor ancak yan hakem pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırıyor ve gol iptal oluyor.
Dakika 29: Hakan Özmert'in ceza yayından kaleye gönderdiği sert şutunda Volkan Demirel güçlükle topu çeliyor. Dönen topa hareketlenen Nazim Sangare'nin ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
Dakika 36: Antalyaspor, Souleymane Doukara'nın golü ile maçta farkı bire indiriyor. Savunmada Martin Skrtel'in uzaklaştırmak istediği top Maicon Marques'e çarparak Souleymane Doukara'nın önünde kalıyor. Souleymane Doukara Roman Neustadter'i ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'in sağından ağlarla buluşuyor.
Dakika 44: Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Nabil Dirar ceza alanına giriyor ve Ruud Boffin'i ekarte ederek pasını Giuliano'ya aktarıyor. Giuliano'nun kale ağzında yaptığı vuruş istediği gibi olmayınca Diego Angelo'ya çarpan top uzaklaşıyor.
İkinci yarı
Dakika 54: Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ruud Boffin topa hakim olmayı başarıyor.
Dakika 62: Fenerbahçe, Giuliano'nun golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta rakibinden topu kapan Nabil Dirar ilerleyerek ceza alanına giriyor ve pasını müsait durumdaki Giuliano'ya aktarıyor. Giuliano'nun altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ruud Boffin'in yanından ağlarla buluşuyor.
Dakika 89: Emre Güral'ın pasıyla topla buluşan Souleymane Doukara'nın ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel topu çelmeyi başarıyor.
Dakika 90: Fenerbahçe, Mathieu Valbuena'nın golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Sağ kanatta rakibinden topu kapan Mehmet Topal, Aatif Chahechouhe, Giuliano ve en son Mathieu Valbuena arasındaki dörtlü paslaşma sonrasında topla buluşan Mathieu Valbuena'nın, ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak sağ köşede ağlarla buluşuyor.
Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar (Dk. 71 Valbuena), Chahechouhe (Dk. 90+1 Alper Potuk), Giuliano, Soldado (Dk. 72 Janssen)
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç (Dk. 77 Emre Güral), Yekta Kurtuluş (Dk. 64 Jevtovic), Charles (Dk. 85 Harun Alpsoy), Nazım Sangare, Hakan Özmert, Maicon, Doukara
Goller: Dk. 14 Chahechouhe, Dk. 20 Soldado, Dk. 62 Giuliano, Dk. 90 Valbuena (Fenerbahçe), Dk. 36 Doukara (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Djourou, Dk. 78 Charles (Antalyaspor), Dk. 61 Mehmet Topal (Fenerbahçe)
FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇINDAN NOTLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor karşısında kadrosunda değişikliğe gitmedi.
Ülker Stadı'ndaki müsabakada Kocaman, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen karşılaşmanın ilk 11'ini bozmadı.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçında da aynı 11'i sahaya sürmüştü.
Kalede Volkan Demirel'e şans veren Kocaman, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Ön liberoda Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Faslı oyuncular Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe'ya kullandı. Santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado yer aldı.
Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepki
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takıma tepki gösterdi.
Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.
Bu maçta yaşananlardan dolayı sarı-lacivertli taraftarlar, hem Güneş hem de Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yaptı.
Alper Potuk döndü
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, sakatlığını atlattı ve 2 maç sonra kadroya dahil edildi.
Sakatlığı nedeniyle ligde Demir Grup Sivasspor, kupada ise Beşiktaş maçlarını kaçıran Alper, yedekler arasında oturdu.
Alper'in takıma dönmesiyle Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra tam takım halinde sahada yer aldı.
Aykut Kocaman, Mauricio Isla ve Eljif Elmas'ı yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kadroya yine almadı. Beşiktaş derbisinde kadroda bulunan Ozan Tufan ise bu sefer 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.
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