MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 4 - 1 Antalyaspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, puanını 60 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, tıpkı rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir gibi haftayı 3 puanla kapatmayı başardı.

Fenerbahçe'de Giuliano, attığı gol ve yaptığı 2 asist ile maçın en etkili ismi olmayı başardı.

Fenerbahçe'ye Antalyaspor karşısında galibiyeti, 14. dakikada Aatif, 20. dakikada Soldado ve 62. dakikada Giuliano ve 90. dakikada Valbuena'nın golleri getirdi. Antalyaspor'un tek sayısı, 36. dakikada Doukara'dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, Fenerbahçe'nin galibiyeti ile kapandı. Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında gülen taraf, 4-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu ve şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü. İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçının özeti ve tüm detayları...

Dakika 6: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aatif Chahechouhe'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Johan Djourou topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Dakika 14: Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun golü ile maçta öne geçiyor. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Johan Djourou'dan seken topu önünde bulan Aatif Chahechouhe'nun altıpas önünden kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Ruud Boffin'in solundan ağlarla buluşuyor.

Dakika 20: Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta Giuliano'nun savunmanın arkasına gönderdiği pası iyi takip eden Roberto Soldado ceza alanına girerek kalesini terk eden Ruud Boffin'i ekarte ediyor ve topu düzelterek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

Dakika 24: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Johan Djourou'nun ters kafa vuruşu direkte patlıyor. Seken topa hareketlenen Roman Neustadter'in vuruşunda top ağlarla buluşuyor ancak yan hakem pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırıyor ve gol iptal oluyor.