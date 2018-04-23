Fenerbahçe - Antalyaspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, Fenerbahçe Antalyaspor maçıyla kapanıyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 11'leri belli olurken, canlı anlatım ve tüm detaylar haberimizde yer alacak. İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçının 11'leri; Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Aatif, Dirar, Giuliano, Soldado



Antalyaspor: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, Doukara



FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI Dakika 6: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aatif Chahechouhe'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Johan Djourou topu uzaklaştırmayı başarıyor. Dakika 14: Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun golü ile maçta öne geçiyor. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Johan Djourou'dan seken topu önünde bulan Aatif Chahechouhe'nun altıpas önünden kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Ruud Boffin'in solundan ağlarla buluşuyor. Dakika 20: Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta Giuliano'nun savunmanın arkasına gönderdiği pası iyi takip eden Roberto Soldado ceza alanına girerek kalesini terk eden Ruud Boffin'i ekarte ediyor ve topu düzelterek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

Dakika 24: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Johan Djourou'nun ters kafa vuruşu direkte patlıyor. Seken topa hareketlenen Roman Neustadter'in vuruşunda top ağlarla buluşuyor ancak yan hakem pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırıyor ve gol iptal oluyor. Dakika 29: Hakan Özmert'in ceza yayından kaleye gönderdiği sert şutunda Volkan Demirel güçlükle topu çeliyor. Dönen topa hareketlenen Nazim Sangare'nin ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor. FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇINDAN NOTLAR Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor karşısında kadrosunda değişikliğe gitmedi. Ülker Stadı'ndaki müsabakada Kocaman, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen karşılaşmanın ilk 11'ini bozmadı. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçında da aynı 11'i sahaya sürmüştü.

Kalede Volkan Demirel'e şans veren Kocaman, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Ön liberoda Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Faslı oyuncular Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe'ya kullandı. Santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado yer aldı. Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepki Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takıma tepki gösterdi. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Bu maçta yaşananlardan dolayı sarı-lacivertli taraftarlar, hem Güneş hem de Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yaptı.



Alper Potuk döndü Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, sakatlığını atlattı ve 2 maç sonra kadroya dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle ligde Demir Grup Sivasspor, kupada ise Beşiktaş maçlarını kaçıran Alper, yedekler arasında oturdu. Alper'in takıma dönmesiyle Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra tam takım halinde sahada yer aldı.

Aykut Kocaman, Mauricio Isla ve Eljif Elmas'ı yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kadroya yine almadı. Beşiktaş derbisinde kadroda bulunan Ozan Tufan ise bu sefer 21 kişilik kadroya dahil edilmedi. 44. randevu Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 43 maçın 29'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 78 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçın 3'ünde galip gelmeyi başardı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, rakibi karşısında 3 maçlık yenilgi serisine bu sezonun ilk yarısındaki galibiyetiyle son verdi.



İstanbul'daki maçlar Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi. İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 20 maçtan 18'ini kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, geçen sezon da 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 16 gördü.