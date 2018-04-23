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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.04.2018 16:41 | Son Güncelleme

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin iddaa oranları açıklandı. Oranlara göre Galatasaray, Beşiktaş karşısında favori olarak gösteriliyor.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları belli oldu.

iddaa, şampiyonluk yarışı adına çok kritik olan derbide favori olarak ev sahibi Galatasaray'ı gösterdi.

Derbide Galatasaray'ın galibiyetine 2,05'lik oran açıldı. Beşiktaş'ın galibiyetine verilen oran ise 2,55 olarak belirlendi. Kritik maçta beraberlik oranı ise 3,10 olarak açıldı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik derbi 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

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Galatasaray Beşiktaş iddaa

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