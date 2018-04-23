Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB Antalya maçı canlı izle)

Fenerbahçe, Antalyaspor'u Süper Lig 30. haftasında konuk ediyor. Haftanın son maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor, Kadıköy'de puan mücadelesi verecekler. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, rakiplerinin kazandığı haftada Antalyaspor maçını kazanmak zorunda. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların ve oyuncuların son durumları ve maçın online yayın linki haberimizde. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak olan maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda bu maçı BeIN Connect platformundan şifresiz izleyebilirsiniz.
Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la karşılaşan ancak ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen derbide moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına tutunmak adına Antalyaspor'la mücadele edecek.
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 43 maçın 29'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 78 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçın 3'ünde galip gelmeyi başardı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.
Fenerbahçe, rakibi karşısında 3 maçlık yenilgi serisine bu sezonun ilk yarısındaki galibiyetiyle son verdi.
İSTANBUL'DA KİM ÖNDE?
Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi. İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 20 maçtan 18'ini kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, geçen sezon da 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 16 gördü.
TAKIMLARIN SON DURUMLARI
Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi. Fenerbahçe kazanması durumunda son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek.
Ligde son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u Giuliano Victor de Paulo'nun tek golüyle 1-0 yenmişti.
Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise İstanbul'da kazanması durumunda küme düşme hattından biraz daha uzaklaşacak. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisinin 35 puanı bulunuyor.
CEZALI VE SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMLARI
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.
Antalyaspor'da ise Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Deniz Kadah'In sakatlıkları devam ediyor. William Vainqueur ile Danilo ise maç kadrosuna alınmadılar. Konuk ekipte Chico sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
EN FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.
Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Soldado
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Charles, Yekta, Nazım, Emre, Jevtovic, Doukara
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