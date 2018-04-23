Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (FB Antalya maçı canlı izle)

Fenerbahçe, Antalyaspor'u Süper Lig 30. haftasında konuk ediyor. Haftanın son maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor, Kadıköy'de puan mücadelesi verecekler. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, rakiplerinin kazandığı haftada Antalyaspor maçını kazanmak zorunda. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların ve oyuncuların son durumları ve maçın online yayın linki haberimizde. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında bugün sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak olan maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda bu maçı BeIN Connect platformundan şifresiz izleyebilirsiniz.

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Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la karşılaşan ancak ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen derbide moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına tutunmak adına Antalyaspor'la mücadele edecek.