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Atiker Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Atiker Konyaspor sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti.

Atiker Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Atiker Konyaspor 30. hafta maçında Kasımpaşa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri taraftarının da desteği ile mücadeleyi 2-0 kazanmayı bildi. Konyaspor'un gollerini 11. dakikada Samuel Eto'o ve 86. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 32 yaparak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı ve küme düşme hattından sıyrıldı. Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı. İstanbul temsilcisinin 3 haftalık galibiyet serisi son buldu

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Volkan Şen'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Ali Turan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
10. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Çalımlarla ceza sahasına giren Volkan Şen'in pasında, Eto'o meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
21. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın pasında Volkan Şen altıpas içinde topu Bourabia'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada Eto'o'nun ceza sahasında pasıyla topla buluşan Volkan Şen'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.
37. dakikada topla ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Eto'o'nun pasında çalımlarla ceza sahasına giren Fofana, topu Milosevic'e çıkardı. Bu oyuncunun altıpas üzerinden şutunda topu defans uzaklaştırdı.
75. dakikada Fofana'nın pasına hareketlenen Bourabia'nın şutunda, kaleci Eray Birniçan topu kornere çeldi.
81. dakikada Fofana ceza sahasında rakiplerini geçerek topu Jahovic'e göndermeye çalıştı ancak savunmadaki Omeruo'nun son anda araya girmesiyle top kornere çıktı.
85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Vedat Bora'nın pasında Jahovic kaleci Eray Birniçan'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Moke, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun (Dk. 20 Eren Albayrak), Jonsson, Fofana, Milosevic, Bourabia, Volkan Şen (Dk. 63 Vedat Bora), Eto'o (Dk. 74 Jahovic)
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku (Dk. 76 Eduok), İlhan Depe (Dk. 64 Murillo), Mensah, Trezeguet, Diagne
Goller: Dk. 11 Eto'o, Dk. 85 Jahovic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Moke, Dk. 54 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 51 Sadiku (Kasımpaşa)

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Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig

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