Atiker Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Atiker Konyaspor 30. hafta maçında Kasımpaşa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri taraftarının da desteği ile mücadeleyi 2-0 kazanmayı bildi. Konyaspor'un gollerini 11. dakikada Samuel Eto'o ve 86. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 32 yaparak yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı ve küme düşme hattından sıyrıldı. Kasımpaşa ise 40 puanda kaldı. İstanbul temsilcisinin 3 haftalık galibiyet serisi son buldu

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada Volkan Şen'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Ali Turan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Çalımlarla ceza sahasına giren Volkan Şen'in pasında, Eto'o meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

21. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın pasında Volkan Şen altıpas içinde topu Bourabia'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Eto'o'nun ceza sahasında pasıyla topla buluşan Volkan Şen'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.

37. dakikada topla ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.