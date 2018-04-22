Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 1 Göztepe (Maç özeti)

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin golünü 3'üncü dakikada Muğdat, konuk takımın golünü ise 15'inci dakikada penaltıdan Ghilas attı. Akhisar'da Seleznyov, 42'nci dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu skorla galibiyet hasretini 6 haftaya çıkaran Akhisar, son 4 maça 35 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde girdi.

Deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürürken ligde 5'inci sıraya tırmanma fırsatını tepen Göztepe ise 44 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 3. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Barbosa'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan sekti. Topu iyi takip eden Muğdat Çelik'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın ceza sahasında rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ghilas, topu ağlara gönderdi: 1-1

38. dakikada Kosanovic'in ceza alanında Barbosa'ya yaptığı hareketin ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Seleznov'un 43. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Beto topu kontrol etti.