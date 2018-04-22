Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 1 Göztepe (Maç özeti)

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin golünü 3'üncü dakikada Muğdat, konuk takımın golünü ise 15'inci dakikada penaltıdan Ghilas attı. Akhisar'da Seleznyov, 42'nci dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Bu skorla galibiyet hasretini 6 haftaya çıkaran Akhisar, son 4 maça 35 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde girdi.
Deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürürken ligde 5'inci sıraya tırmanma fırsatını tepen Göztepe ise 44 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 3. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Barbosa'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan sekti. Topu iyi takip eden Muğdat Çelik'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
15. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın ceza sahasında rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ghilas, topu ağlara gönderdi: 1-1
38. dakikada Kosanovic'in ceza alanında Barbosa'ya yaptığı hareketin ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Seleznov'un 43. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Beto topu kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada Göztepe savunmasında Kosanovic’in uzaklaştırmak istediği top Aykut’un önünde kaldı. Rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Aykut’un pasıyla altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Seleznyov’un bekletmeden şutunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
60. dakikada Göztepe’nin korner atışı sonrası Ahkisarspor savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Castro’nun önünde kaldı. Castro’nun yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutunda kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı.
81. dakikada Sabri’nin sağ kanattan kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Selçuk’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Savranlar xx
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa xx, Ömer Bayram x, Sissoko xx, Aykut xx (Onur dk. 80 ?), Barbosa xx (Kadir dk. 41 xx), Muğdat xxx, Larsson xx, Seleznyov x (Henrique dk. 67 x)
Göztepe: Beto xxx, Sabri xx, Wallace Reis xx, Kosanovic x, Schwechlen xx, Poko xx, Castro xx (Rotman dk. 90 ?), Ngando xx (Selçuk dk. 58 xx), Gouffran xx, Halil xx, Ghilas xxx (Ömer Şişmanoğlu dk. 78 x)
Goller: Muğdat (dk. 3) (T.M. Akhisarspor), Ghilas (dk. 15 pen.) (Göztepe)
Sarı kartlar: Wallace Reis, Selçuk, Ömer Şişmanoğlu (Göztepe), Sissoko, Onur (T. M. Akhisarspor)
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