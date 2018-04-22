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Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.04.2018 18:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçı, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının en kritik maçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Hafta içi Fenerbahçe'yle olayı bir derbiye çıkan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı hata yapmak istemiyor. Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'leri belli olurken, hem Beşiktaş hem de Evkur Yeni Malatyaspor, sahaya çıkacak kadrolarında sürprize izin vermedi. Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları.

Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dikret etki edecek bir mücadele olarak dikkat çekiyor. İşte Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları...

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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında sahaya çıkacak 11'ler şu şekilde;

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

Saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetiyor.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

Dakika 3: Rakip ceza alanının sağından Quaresma'nın pasında ceza alanı dışı sağ çaprazdan Talisca'nın sert şutunu kaleci Farnolle uzandı ve kontrol etti.

Dakika 5: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza alanının sağından Quaresma'nın etkili ortasına altı pas dışında Talisca'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Dakika 13: Sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekti ve altı pas içinde Negredo'nun önünde kalan topu İspanyol golcü, kolay bir vuruşla ağlara gönderdi.

Dakika 16: Sağ kanattan Yeni Malatyaspor ceza alanına gönderilen ortaya arka direkte şutunu çeken Talisca'nın bu denemesi yan ağlarda kaldı.

Dakika 28: Beşiktaş'ın organize gelişen atağında rakip ceza alanı yayı dışından Talisca'nın ayak içi sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 32: Beşiktaş savunma arasına atılan topa Caner Erkin müdahalesini yapamadı ve sağ çaprazdan Mickael Pereira'nın ayak içi uzak direğe göndermek istediği şutu kaleci Fabri'de kaldı.

Dakika 33: Boutaib'den pasını alan Mickael Pereira, sol çaprazdan yerden sert şutunu çekti ve Fabri'den seken top ağlarla buluştu.

Dakika 44: Yeni Malatyaspor'da yine Mickael Pereira'nın ceza alanı yayı dışından sert şutu az farkla yan kale direğinin dibinden auta çıktı.

İkinci yarı

Dakika 46: Sol kanatta Adem Büyük'ten aldığı pası çizgiye inmeden Cissokho içeri çevirdi ve ön direkte Vida'yı aşan topa Boutaib'in sert şutu az farkla auta çıktı.

Dakika 48: Sağ kanattan Yeni Malatyaspor ceza alanına gönderilen ortada Negredo'dan önce Sadık topa dokunuşu ile gol vuruşuna engel oldu.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç öncesinde, siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Fenerbahçe maçında, tribünden atılan yabancı cisimle başından yaralanan tecrübeli teknik adama, siyah-beyazlı taraftarlar tezahürat yaparak moral verdi. Güneş de kendisine gösterilen yoğun ilgi üzerine tribünleri selamladı.

Maç öncesinde tribünlerde açılan pankartlarda, "Geçmiş olsun Şenol hocam. Bu taraftar sana minnettar. Seni çok seviyoruz.", "Tolga Zengin onurumuz, Şenol Güneş gururumuz.", "Geçmiş olsun hocam." ifadeleri yer aldı.

Pepe'nin yerine Vida

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının kadrosuna göre tek değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, yarıda kalan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pepe'nin yerine ilk 11'de Domagoj Vida'yı görevlendirdi.

Derbide yaşanan olaylar sonrası tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Tolga Zengin de müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı sona eren Vagner Love ise Süper Lig'de 2 maç sonra 21 kişilik kadroya alındı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 değişiklik

Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a ilk kez konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor, son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, yedeğe çektiği kaleci Ertaç Özbir ile Aytaç Kara'nın yerine Fabien Farnolle ile Abdoulaye Sadio Diallo'ya Beşiktaş karşısında forma verdi.

Taraftara çağrı

Maç öncesinde statta yapılan dahili anonsla siyah-beyazlı taraftarlardan sahaya yabancı madde atmamaları ve küfür etmemeleri istendi.

Anonsta, "Bundan sonra bütün gözler bizim üzerimizde olacak. Hiçbir şekilde sahaya bir şey atmayacağız, küfür etmeyeceğiz." şeklinde uyarıda bulunuldu.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle maç öncesinde Beşiktaş takımının kadrosunu 10 yaşındaki siyah-beyazlı taraftar Elif Naz Porikli anons etti.

Dolmabahçe'de hedef 35

Beşiktaş, ligde 11 Nisan 2016’da 3-2’lik Bursaspor maçıyla açılışını yaptığı Vodafone Park’ta çıktığı 34 maçta 7 kez berabere kaldı, 27 karşılaşmadan üç puanla ayrıldı. Kartal, bugün de Malatyaspor’u devirip seriyi 35 karşılaşmaya çıkartmak istiyor. Öte yandan Dolmabahçe’de üst üste 8 lig maçını kazanan Beşiktaş, galip gelmesi durumunda 2002-2003 sezonunda Lucescu yönetimindeki 9 maçlık seriye ulaşacak.

Gol adamadığı 3 takımdan biri

Kartal, sezonun ilk yarısında deplasmanda Yeni Malatya ile golsüz berabere kalmıştı. Siyah- Beyazlılar bu sezon sadece Akhisar(0-0), Başakşehir (0-1) (d) ve Malatya ile oynanan 90 dakikalarda rakip fileleri havalandıramadı. 29 lig mücadelesinde toplam 56 gol atan Beşiktaş, maç başına 1.9 gol ortalaması yakaladı.

besiktas-yeni-malatyaspor

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

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