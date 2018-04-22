Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Dakika 3: Rakip ceza alanının sağından Quaresma'nın pasında ceza alanı dışı sağ çaprazdan Talisca'nın sert şutunu kaleci Farnolle uzandı ve kontrol etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasında oynanan Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçında gülen taraf, ev sahibi Beşiktaş oldu. Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluk yolunda hata yapmadı ve Galatasaray derbisi öncesi iddiasını sürdürdü. İşte Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçının tüm detayları ve maç özeti...

Dakika 13: Sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekti ve altı pas içinde Negredo'nun önünde kalan topu İspanyol golcü, kolay bir vuruşla ağlara gönderdi.

Dakika 75: Kazanılan serbest vuruşu Quaresma kullandı ve ceza alanına gönderdiği etkili ortasına Vida'nın penaltı noktası önünden yaptığı kafa vuruşu ters kanattan auta çıktı.

Dakika 73: Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün uzun taç atışını ceza alanı içi sağ çaprazda kontrol eden Talisca'nın sağ ayağı ile şutu yandan auta çıktı.

Dakika 59: Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ceza alanına gönderdiği pası sağdan Quaresma bekletmeden içeri çevirdi ve bu pasa ön direkte Negredo'nun şutu yandan auta çıktı. Dakika 62: Beşiktaş'ta duran topu Talisca kullandı ve direkt kaleye gönderdiği şutu yandan auta çıktı.

Dakika 48: Sağ kanattan Yeni Malatyaspor ceza alanına gönderilen ortada Negredo'dan önce Sadık topa dokunuşu ile gol vuruşuna engel oldu.

Dakika 80: Quaresma'nın sağ kanattan ortasına Talisca'nın altı pas dışındaki gol vuruşundan önce son anda Sadık müdahalede bulunarak tehlikeyi önledi.

Dakika 81: Sol kanattan Adriano'nun ortasına altı pas dışında Talisca'nın yaptığı yakın mesafeli kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş, bir kez daha öne geçti.

Dakika 85: Beşiktaş'ın ceza alanı dışından kazandığı frikikte topun gerisine Talisca ile Quaresma geldi ve Quaresma'nın şutu üstten auta çıktı.

Dakika 86: Yeni Malatyaspor atağında Boutaib'in indirdiği topa Aytaç Kara'nın sert şutu kaleci Fabri'de kaldı.

Dakika 88: Beşiktaş'ta topun gerisine yine Talisca ile Quaresma geldi ve yine Quaresma'nın şutu bu defa direk dibinden ağlarla buluştu.

Dakika 90+1: Aytaç Kara'nın pasında Boutaib'in ceza alanı için sol çaprazdan sert şutunda Fabri, yattı ve topu kontrol etti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Vida, Tosic, Caner Erkin (Dk. 53 Gökhan Gönül), Medel, Oğuzhan Özyakup (Dk. 66 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 79 Lens), Negredo

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım (Dk. 81 Doria), Azubuike, Diallo (Dk. 66 Aytaç Kara), Pereira, Adem Büyük (Dk. 72 Gilberto), Boutaib

Goller: Dk. 13 Negredo, Dk. 81 Talisca, Dk. 89 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 33 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Murat Yıldırım, Dk. 87 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)