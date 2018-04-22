Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasında oynanan Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçında gülen taraf, ev sahibi Beşiktaş oldu. Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluk yolunda hata yapmadı ve Galatasaray derbisi öncesi iddiasını sürdürdü. İşte Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor maçının tüm detayları ve maç özeti...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında sahaya çıkan 11'ler şu şekilde;
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib
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BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR
Dakika 3: Rakip ceza alanının sağından Quaresma'nın pasında ceza alanı dışı sağ çaprazdan Talisca'nın sert şutunu kaleci Farnolle uzandı ve kontrol etti.
Dakika 5: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında ceza alanının sağından Quaresma'nın etkili ortasına altı pas dışında Talisca'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
Dakika 13: Sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekti ve altı pas içinde Negredo'nun önünde kalan topu İspanyol golcü, kolay bir vuruşla ağlara gönderdi.
Dakika 16: Sağ kanattan Yeni Malatyaspor ceza alanına gönderilen ortaya arka direkte şutunu çeken Talisca'nın bu denemesi yan ağlarda kaldı.
Dakika 28: Beşiktaş'ın organize gelişen atağında rakip ceza alanı yayı dışından Talisca'nın ayak içi sert şutu az farkla yandan auta çıktı.
Dakika 32: Beşiktaş savunma arasına atılan topa Caner Erkin müdahalesini yapamadı ve sağ çaprazdan Mickael Pereira'nın ayak içi uzak direğe göndermek istediği şutu kaleci Fabri'de kaldı.
Dakika 33: Boutaib'den pasını alan Mickael Pereira, sol çaprazdan yerden sert şutunu çekti ve Fabri'den seken top ağlarla buluştu.
Dakika 44: Yeni Malatyaspor'da yine Mickael Pereira'nın ceza alanı yayı dışından sert şutu az farkla yan kale direğinin dibinden auta çıktı.
İkinci yarı
Dakika 46: Sol kanatta Adem Büyük'ten aldığı pası çizgiye inmeden Cissokho içeri çevirdi ve ön direkte Vida'yı aşan topa Boutaib'in sert şutu az farkla auta çıktı.
Dakika 48: Sağ kanattan Yeni Malatyaspor ceza alanına gönderilen ortada Negredo'dan önce Sadık topa dokunuşu ile gol vuruşuna engel oldu.
Dakika 54: Rakip ceza alanı içi sağ çaprazda topu önünde bulan Talisca'nın yakın mesafeden sağ ayağı ile denediği gol vuruşu az farkla auta çıktı.
Dakika 57: Sağ kanattan Quaresma'nın ortasına Talisca'nın yakın mesafeli kafa vuruşunu kaleci Farnolle, bacaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
Dakika 59: Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ceza alanına gönderdiği pası sağdan Quaresma bekletmeden içeri çevirdi ve bu pasa ön direkte Negredo'nun şutu yandan auta çıktı.
Dakika 62: Beşiktaş'ta duran topu Talisca kullandı ve direkt kaleye gönderdiği şutu yandan auta çıktı.
Dakika 73: Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün uzun taç atışını ceza alanı içi sağ çaprazda kontrol eden Talisca'nın sağ ayağı ile şutu yandan auta çıktı.
Dakika 75: Kazanılan serbest vuruşu Quaresma kullandı ve ceza alanına gönderdiği etkili ortasına Vida'nın penaltı noktası önünden yaptığı kafa vuruşu ters kanattan auta çıktı.
Dakika 80: Quaresma'nın sağ kanattan ortasına Talisca'nın altı pas dışındaki gol vuruşundan önce son anda Sadık müdahalede bulunarak tehlikeyi önledi.
Dakika 81: Sol kanattan Adriano'nun ortasına altı pas dışında Talisca'nın yaptığı yakın mesafeli kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş, bir kez daha öne geçti.
Dakika 85: Beşiktaş'ın ceza alanı dışından kazandığı frikikte topun gerisine Talisca ile Quaresma geldi ve Quaresma'nın şutu üstten auta çıktı.
Dakika 86: Yeni Malatyaspor atağında Boutaib'in indirdiği topa Aytaç Kara'nın sert şutu kaleci Fabri'de kaldı.
Dakika 88: Beşiktaş'ta topun gerisine yine Talisca ile Quaresma geldi ve yine Quaresma'nın şutu bu defa direk dibinden ağlarla buluştu.
Dakika 90+1: Aytaç Kara'nın pasında Boutaib'in ceza alanı için sol çaprazdan sert şutunda Fabri, yattı ve topu kontrol etti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Vida, Tosic, Caner Erkin (Dk. 53 Gökhan Gönül), Medel, Oğuzhan Özyakup (Dk. 66 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 79 Lens), Negredo
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım (Dk. 81 Doria), Azubuike, Diallo (Dk. 66 Aytaç Kara), Pereira, Adem Büyük (Dk. 72 Gilberto), Boutaib
Goller: Dk. 13 Negredo, Dk. 81 Talisca, Dk. 89 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 33 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Murat Yıldırım, Dk. 87 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)
BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇINDAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan maç öncesinde, siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e büyük sevgi gösterilerinde bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Fenerbahçe maçında, tribünden atılan yabancı cisimle başından yaralanan tecrübeli teknik adama, siyah-beyazlı taraftarlar tezahürat yaparak moral verdi. Güneş de kendisine gösterilen yoğun ilgi üzerine tribünleri selamladı.
Maç öncesinde tribünlerde açılan pankartlarda, "Geçmiş olsun Şenol hocam. Bu taraftar sana minnettar. Seni çok seviyoruz.", "Tolga Zengin onurumuz, Şenol Güneş gururumuz.", "Geçmiş olsun hocam." ifadeleri yer aldı.
Pepe'nin yerine Vida
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının kadrosuna göre tek değişiklikle takımını sahaya sürdü.
Deneyimli teknik adam, yarıda kalan maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Pepe'nin yerine ilk 11'de Domagoj Vida'yı görevlendirdi.
Derbide yaşanan olaylar sonrası tedbirli olarak Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Tolga Zengin de müsabakanın kadrosunda bulunmadı.
Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Sakatlığı sona eren Vagner Love ise Süper Lig'de 2 maç sonra 21 kişilik kadroya alındı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da 2 değişiklik
Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a ilk kez konuk olan Evkur Yeni Malatyaspor, son oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Erol Bulut, yedeğe çektiği kaleci Ertaç Özbir ile Aytaç Kara'nın yerine Fabien Farnolle ile Abdoulaye Sadio Diallo'ya Beşiktaş karşısında forma verdi.
Taraftara çağrı
Maç öncesinde statta yapılan dahili anonsla siyah-beyazlı taraftarlardan sahaya yabancı madde atmamaları ve küfür etmemeleri istendi.
Anonsta, "Bundan sonra bütün gözler bizim üzerimizde olacak. Hiçbir şekilde sahaya bir şey atmayacağız, küfür etmeyeceğiz." şeklinde uyarıda bulunuldu.
Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle maç öncesinde Beşiktaş takımının kadrosunu 10 yaşındaki siyah-beyazlı taraftar Elif Naz Porikli anons etti.
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