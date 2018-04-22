Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle (Beinsports 1 – Digiturk Play - Alternatif Kanallar)

Süper Lig tarihinin en çekişmeli ve gergin şampiyonluk yarışlarından biri tam gaz devam ediyor. Bu akşam Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı oynanacak. Sİyah beyazlıkların şampiyonluk yarışındaki diğer rakipleri Galatasaray ile Başakşehir bu haftaki naçlarını 3 puan ile kapattılar. Bakalam Beşiktaş'ın maç sonucu ne olacak? Peki bu akşam stata gidemeyenler Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını nasıl canlı izleyebilirler?

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI YAYIN ve CANLI ANLATIM

Türkiye'de lig maçlarının yayın haklarına sahip olan Beinsports, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını izlemek için tek adres. Aboneliğiniz yoksa da bu maç için haftasonu paketi satın alabilirsiniz. Alternatif olarak ise karşılaşmayı Mynet'in canlı anlatımı ile dakika dakika takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım için tıklayınız

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Karşılaşmayı yurtdışında izlemek isteyen fuytbolseverlerin bulundukları ülkeye göre fagrklı alternatifleri bulunuyor. Afrika ülkelerinde ya Fox Sports 2 Afrika ya da A+ Sport Afrika kanallarından izlenebilir. Balkanlarda ise Sportklub 6 kanalı Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayımlanacak.