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Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle (Beinsports 1 – Digiturk Play - Alternatif Kanallar)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine çok az kaldı. Şampiyonluk yarışındaki Başakşehir ve Galatasaray haftayı 3 puanla kapattı. Sıra bu akşamki Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçına geldi. Beşiktaş da rakipleri gibi şampiyonluk yarışında bir kaza yaşamak istemiyor. İşte Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın detayları...

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı izle (Beinsports 1 – Digiturk Play - Alternatif Kanallar)

Süper Lig tarihinin en çekişmeli ve gergin şampiyonluk yarışlarından biri tam gaz devam ediyor. Bu akşam Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı oynanacak. Sİyah beyazlıkların şampiyonluk yarışındaki diğer rakipleri Galatasaray ile Başakşehir bu haftaki naçlarını 3 puan ile kapattılar. Bakalam Beşiktaş'ın maç sonucu ne olacak? Peki bu akşam stata gidemeyenler Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını nasıl canlı izleyebilirler?

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI YAYIN ve CANLI ANLATIM

Türkiye'de lig maçlarının yayın haklarına sahip olan Beinsports, Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını izlemek için tek adres. Aboneliğiniz yoksa da bu maç için haftasonu paketi satın alabilirsiniz. Alternatif olarak ise karşılaşmayı Mynet'in canlı anlatımı ile dakika dakika takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım için tıklayınız

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR MAÇI ALTERNATİF KANALLAR

Karşılaşmayı yurtdışında izlemek isteyen fuytbolseverlerin bulundukları ülkeye göre fagrklı alternatifleri bulunuyor. Afrika ülkelerinde ya Fox Sports 2 Afrika ya da A+ Sport Afrika kanallarından izlenebilir. Balkanlarda ise Sportklub 6 kanalı Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı canlı yayımlanacak.

TAKIMLARIN SON DURUMU

Beşiktaş son 5 maçında 3 galibyet alırken 2 mağlubiyet yaşadı. Son olarak Türkiye Ziraat kupasında ise Fenerbahçe ile oynadığı maç çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Siyah Beyazlı ekipte bu akşam Pepe formaya giyemeyecek. Pepe, kupa maçında kırmızı kart görmüştü. Şenol Güneş Pepe'nin yerine Malatya karşısına Vida’yı oynatmayı planlıyor.

Malatyaspor son maçlarında kötü bir tablo çiziyor. Sarı siyahlı takım son 5 maçında 3 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşarken sadece sadece 1 galibiyet alabildiler.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Atiba (Oğuzhan), Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Boutai

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