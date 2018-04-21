Trabzonspor 0 - 2 Sivasspor maç özeti (Puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor'u Hakan Arslan ve Kone'nin golleriyle 2-0 yendi. Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı kaçırdıkları gollerle saç baş yoldurdu. Trabzonspor-Sivasspor maçının golleri, maç özeti, önemli pozisyonları ve tüm detayları MYNET.COM'da... Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, 3 ve 8. dakikalarda Burak Yılmaz'ın net pozisyonlarından yararlanamadı. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Burak bu kez bomboş durumdaki Yusuf Yazıcı'yı gördü. Yusuf'un vuruşunda maçın yıldızı Ali Şaşal Vural harika bir kurtarışla gole izin vermedi. 44'te Yusuf'un şutu direkten dönerken, 45+2'de Hakan Arslan attığı golle Sivasspor'u devreye 1-0 önde götürdü. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN... İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor yine Burak Yılmaz'la net bir golü kaçırdı. 78'de Burak'ın golü ofsayta takılırken, 90. dakikada Kone son sözü söyledi ve Sivasspor deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Sivasspor puanını 44 yaparken, Trabzonspor ise 46 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 3: Kaleyi karşısına alan Burak Yılmaz, sert vurdu ancak kaleci Ali kontrolü sağladı.

DAKİKA 8: Yusuf Yazıcı ortayı yaptı, boş kalan Burak Yılmaz kafayı vurdu. Kaleci Ali uçarak kontrolü sağladı.

DAKİKA 9: Sivasspor gole yaklaştı. Mert Hakan orta alanda topu alıp rakip ceza alanı önüne kadar sürdü ve sert vurdu. Şutu üstten az farkla auta çıktı.

DAKİKA 16: Ceza sahası solunda topla buluşan Burak Yılmaz, bomboş pozisyondaki Yusuf'a pasını yolladı. Yusuf kale önünde topa dokundu ancak Ali gole izin vermedi.

DAKİKA 19: Trabzonspor gole yaklaştı. Sağdan ceza alanına giren Yusuf, yerden ortasını yolladı. Ceza alanında boş kalan Novak vurdu, defansta Auremir hayati bir müdahale ile topu kornere çeldi.

DAKİKA 20: Yusuf Yazıcı, ceza sahasının solunda topu aldı ve içeri girmeden hemen sert vurdu. Top üstten auta çıktı.

DAKİKA 44: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ceza sahası içinde sol tarafta topu aldı ve kaleyi yokladı. Top direkten döndü. Akabinde Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

DAKİKA 45+2: Sivasspor ilk yarının son anlarında hızlı geldi. Bifouma uzun bir top yolladı. Ceza alanında boş kalan Hakan, kafaya Trabzonspor ağlarına golü yolladı.

DAKİKA 50: Emre Kılınç sağdan kazanılan serbest vuruşta topu direkt kaleye yolladı. Sağ köşeden kaleci Uğurcan son anda çeldi.

DAKİKA 51: Yusuf Yazıcı, ceza sahasında bomboş kalan Burak Yılmaz'a adrese teslim bir orta yolladı. Burak'ın müsait poızisyondaki kafa vuruşu üstten auta çıktı.

DAKİKA 76: Pereira sağdan bindirdi. Ortasını yolladı. Burak Yılmaz iyi yükseldi. Kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal kontrolü sağladı.

DAKİKA 78: Trabzonspor'da Rodallega ceza alanında topu aldı. Pasını Yusuf'a verdi. Yusuf içeri çevirdi. Burak kale önünde golünü attı ancak hakem 'ofsayt' dedi.

DAKİKA 90: Sivasspor, Trabzonspor savunmasını az adamla yakaladı. Cyriac, ceza sahası sağında boş olan Kone'yi gördü. Kone de boş pozisyonda aldığı topu sol köşeden düzgün bir şutla ağlara yolladı.

TRABZONSPOR 0 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 41 Pereira), Uğur Demirok (Dk. 37 Sosa), Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 75 Rodallega), Burak Yılmaz

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Saivet, Bifouma (Dk. 84 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 79 Rybalka), Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 90+4 Papp) GOLLER: Dk. 45+2 Hakan Arslan, Dk. 90 Kone (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Dk. 54 Bifouma (Demir Grup Sivasspor) Dk. 65 Kucka, Dk. 71 Burak Yılmaz (Trabzonspor) İLK YARIDAN POZİSYONLAR dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal, sağ tarafına gelen topu yatarak kontrol etti. dakikada Novak'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal topu elleriyle uzaklaştırdı. dakikada Olcay Şahan'ın uzun pasında Burak Yılmaz, kontrol ettiği topu altıpas içindeki Yusuf Yazıcı'ya çıkardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu açıyı iyi daraltan Ali Şaşal çıkardı. dakikada sağdan Burak Yılmaz'ın yerden pasında, arka direkteki Novak'ın şutunda savunmada Auremir, topu uzaklaştırarak büyük tehlikeyi önledi. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Uğur Demirok'un yerine Sosa, oyuna dahil oldu. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Pereira, oyuna girdi. dakikada Sosa'nın sağdan ortasında, savunmadan seken top boşta kalarak Novak'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ali Şaşal'ı geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü.

45+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, golü buldu. Auremir'in sağdan ortasında, savunmanın arkasında yükselen Hakan Arslan, kafa ile topu filelere gönderdi: 0-1 İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR dakikada Emre Kılınç'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak kornere çeldi. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumda Burak Yılmaz, kötü bir kafa vuruşuyla topu üsten auta gönderdi. dakikada ceza yayı yakınında Abdülkadir Ömür'ün kafayla pasında, Burak Yılmaz'ın röveşata vuruşunda kaleci Ali Şaşal, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafayla şutunda, kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu. dakikada Demir Grup Sivasspor, ikinci golü buldu. Cyriac'ın pasında, ceza alanı sağ tarafında topu kontrol eden Kone, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-2 MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibi karşısına geçen haftaki Osmanlıspor maçına göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalede sakatlığı bulunan Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda genç oyuncu Uğurcan Çakır'a, orta sahada yedek soyundurduğu Sosa'nın yerine cezası biten Okay Yokuşlu'ya, forvette ise Rodallega'nın yerine sakatlığı düzelen Burak Yılmaz'a forma verdi.