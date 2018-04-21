Trabzonspor 0 - 2 Sivasspor maç özeti (Puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor'u Hakan Arslan ve Kone'nin golleriyle 2-0 yendi. Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı kaçırdıkları gollerle saç baş yoldurdu. Trabzonspor-Sivasspor maçının golleri, maç özeti, önemli pozisyonları ve tüm detayları MYNET.COM'da...
Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, 3 ve 8. dakikalarda Burak Yılmaz'ın net pozisyonlarından yararlanamadı. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Burak bu kez bomboş durumdaki Yusuf Yazıcı'yı gördü. Yusuf'un vuruşunda maçın yıldızı Ali Şaşal Vural harika bir kurtarışla gole izin vermedi. 44'te Yusuf'un şutu direkten dönerken, 45+2'de Hakan Arslan attığı golle Sivasspor'u devreye 1-0 önde götürdü.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Trabzonspor yine Burak Yılmaz'la net bir golü kaçırdı. 78'de Burak'ın golü ofsayta takılırken, 90. dakikada Kone son sözü söyledi ve Sivasspor deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 44 yaparken, Trabzonspor ise 46 puanda kaldı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 3: Kaleyi karşısına alan Burak Yılmaz, sert vurdu ancak kaleci Ali kontrolü sağladı.
DAKİKA 8: Yusuf Yazıcı ortayı yaptı, boş kalan Burak Yılmaz kafayı vurdu. Kaleci Ali uçarak kontrolü sağladı.
DAKİKA 9: Sivasspor gole yaklaştı. Mert Hakan orta alanda topu alıp rakip ceza alanı önüne kadar sürdü ve sert vurdu. Şutu üstten az farkla auta çıktı.
DAKİKA 16: Ceza sahası solunda topla buluşan Burak Yılmaz, bomboş pozisyondaki Yusuf'a pasını yolladı. Yusuf kale önünde topa dokundu ancak Ali gole izin vermedi.
DAKİKA 19: Trabzonspor gole yaklaştı. Sağdan ceza alanına giren Yusuf, yerden ortasını yolladı. Ceza alanında boş kalan Novak vurdu, defansta Auremir hayati bir müdahale ile topu kornere çeldi.
DAKİKA 20: Yusuf Yazıcı, ceza sahasının solunda topu aldı ve içeri girmeden hemen sert vurdu. Top üstten auta çıktı.
DAKİKA 44: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ceza sahası içinde sol tarafta topu aldı ve kaleyi yokladı. Top direkten döndü. Akabinde Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.
DAKİKA 45+2: Sivasspor ilk yarının son anlarında hızlı geldi. Bifouma uzun bir top yolladı. Ceza alanında boş kalan Hakan, kafaya Trabzonspor ağlarına golü yolladı.
DAKİKA 50: Emre Kılınç sağdan kazanılan serbest vuruşta topu direkt kaleye yolladı. Sağ köşeden kaleci Uğurcan son anda çeldi.
DAKİKA 51: Yusuf Yazıcı, ceza sahasında bomboş kalan Burak Yılmaz'a adrese teslim bir orta yolladı. Burak'ın müsait poızisyondaki kafa vuruşu üstten auta çıktı.
DAKİKA 76: Pereira sağdan bindirdi. Ortasını yolladı. Burak Yılmaz iyi yükseldi. Kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal kontrolü sağladı.
DAKİKA 78: Trabzonspor'da Rodallega ceza alanında topu aldı. Pasını Yusuf'a verdi. Yusuf içeri çevirdi. Burak kale önünde golünü attı ancak hakem 'ofsayt' dedi.
DAKİKA 90: Sivasspor, Trabzonspor savunmasını az adamla yakaladı. Cyriac, ceza sahası sağında boş olan Kone'yi gördü. Kone de boş pozisyonda aldığı topu sol köşeden düzgün bir şutla ağlara yolladı.
TRABZONSPOR 0 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 41 Pereira), Uğur Demirok (Dk. 37 Sosa), Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 75 Rodallega), Burak Yılmaz
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Saivet, Bifouma (Dk. 84 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 79 Rybalka), Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 90+4 Papp)
GOLLER: Dk. 45+2 Hakan Arslan, Dk. 90 Kone (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Dk. 54 Bifouma (Demir Grup Sivasspor) Dk. 65 Kucka, Dk. 71 Burak Yılmaz (Trabzonspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibi karşısına geçen haftaki Osmanlıspor maçına göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalede sakatlığı bulunan Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda genç oyuncu Uğurcan Çakır'a, orta sahada yedek soyundurduğu Sosa'nın yerine cezası biten Okay Yokuşlu'ya, forvette ise Rodallega'nın yerine sakatlığı düzelen Burak Yılmaz'a forma verdi.
BURAK 1 HAFTA SONRA DÖNDÜ
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ligin 29. haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, 1 maç aradan sonra Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, deneyimli oyuncuyu forvette gol şansı olarak sahaya sürdü.
UĞURCAN İLK KEZ 11'DE
Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, ilk kez A takımda ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde bu sezon 6. haftada Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci 45 dakikasında görev yapan Uğurcan Çakır, 11'de ilk kez forma giydi.
GÜNEŞ'E DESTEK
Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçında yaralanan eski oyuncu ve teknik direktörleri Şenol Güneş'e destek verdi. Taraftarlar, 'Güneş Trabzon'dan doğar' yazılı pankart açarak Beşiktaş'ın teknik direktörüne destekte bulundu.
ÇOCUKLAR DA İZLEDİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor ve TFF organizasyonuyla gazetecilerin çocukları da basın tribününden karşılaşmayı izlediler. Ayrıca Trabzonspor'un davetlisi olarak Trabzon'un ilçelerinden bazı okulların öğrencileri de maça davet edildi.
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