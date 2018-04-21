Alanyaspor - Galatasaray canlı izle (Maç özeti)

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI DAKİKA 4: Garry Rodrigues'in sert şutunda kaleciden dönen topu Gomis ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. DAKİKA 10: Nagatomo'nun pasını alan Rodrigues, soldan ceza alanına girdi. Çaprazdan vuruşunu kaleci kurtardı. DAKİKA 13: Fernandes sağdan ortaladı, ceza sahasında boş kalan Douglas kafayı vurdu. Muslera kontrolü sağladı. DAKİKA 14: Alanyaspor Emre ile sağ kanattan etkili geldi. Topu alan Emre direkt ceza sahasına girdi. Vuruşunu Muslera kurtardı. DAKİKA 16: Mariano sağdan ortaladı. Alanyaspor defansında Tzavellas 'ın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-2. DAKİKA 22: Emre'nin pasını ceza alanı önünde alan Fernandes, sağ köşeye harika bir plase yaptı ve golünü attı: 1-2. DAKİKA 31: Fernandes'in ceza alanı dışı çaprazdan yaptığı vuruş yandan dışarı gitti. DAKİKA 43: Ceza sahası içerisinde Gomis'in kafa vuruşu üstten auta gitti. DAKİKA 44: Alanyaspor atağında Villafanez'in içeriye çevirmek istediği topa Muslera ayak koydu ve mutlak golü önledi. DAKİKA 49: Galatasaray ceza sahasının sağında topla buluşan Emre Akbaba, sol köşeye plaseyi gönderdi. Defansa da çarpan top az farkla kornere çıktı. DAKİKA 53: Gomis'in pasını alan Rodrigues, soldan ceza alanına doğru koştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues, Haydar'ı geçemedi. DAKİKA 55: Nsakala, soldan Galatasaray ceza sahasına giren Fernandes'e bir tek pas attı, son anda Denayer araya girdi. DAKİKA 59: Douglas, Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kalınca Alanyaspor penaltı kazandı. Sarı kart gören Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. DAKİKA 60: Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba golü attı ve skor 2-2 oldu.

Süper Lig'in 30. haftası Alanyaspor-Galatasaray maçına sahne oluyor. Alanyaspor-Galatasaray maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Mesut Bakkal da geçen hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Bakkal, Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Efecan Karaca'yı yedek kulübesinde oturtup, yerine Villafanez'e şans verdi. Turuncu-yeşilli ekip, Galatasaray karşısına Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis, Villafanez, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas 11'yle çıktı.

Öte yandan, Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, seremoni için sahaya çıkarken "Seni unutmadık şehit ebe Zeynep Eser, tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" yazılı pankartı taşıdı. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı maça ilgi gösteren Aytemiz Alanyasporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri doldurdu.

4. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 3 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Yasin Öztekin ile Bafetimbi Gomis’in golleri ile 2-0 kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, rakip ağları 10 kez sarsarken, turuncu-lacivertliler ise 3 kez gol attı.

MAICON CEZALI, TOLGA SAKAT, FEGHOULI, SERDAR VE SİNAN İSE CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemiyor. Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.

GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Alanyaspor maçı ile birlikte bu sezon ligdeki 15. deplasmanına çıkacak. Şampiyon yolunda puan kaybetmek istemeyen Galatasaray, deplasman fobisini de sona erdirmek istiyor. Aslan, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 14 müsabakada 5 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez mağlup oldu. 2 maçta da berabere kaldı.