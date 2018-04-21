Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray maç özeti (Puan durumu)

Alanyaspor-Galatasaray maçında tam 5 gol vardı.Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor 2-2'yi buldu, Galatasaray maçı 82'de gelen golle 3-2 kazandı. Galatasaray'a 3 puanı Sinan Gümüş'ün golü getirdi. Galatasaray bu sonuçla puanını 63 yaparak liderliğini sürdürdü. Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Alanyaspor-Galatasaray maçının özeti, golleri ve tüm detayları MYNET.COM'da... Maça çok hızlı başlayan Galatasaray, 4. dakikada Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti. 16'da Tzavellas kaleyi şaşırınca durum 2-0 oldu. 22. dakikada sahneye çıkan Junior Fernandes, Alanyaspor'u devreye 2-1'lik skorla götürdü. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN... Alanya ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Sağlı sollu ataklarla Galatasaray'ı bunaltan Alanyaspor, 59'da penaltı kazandı. Serdar Aziz penaltı pozisyonunda gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Topun başına geçen Emre Akbaba skoru 2-2'ye getirdi. Galatasaray'da 82'de sahneye çıkan Sinan Gümüş attığı güzel golle Galatasaray'a 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu. Galatasaray bu sonuçla puanını 63 yaparak liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

DAKİKA 4: Garry Rodrigues'in sert şutunda kaleciden dönen topu Gomis ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 10: Nagatomo'nun pasını alan Rodrigues, soldan ceza alanına girdi. Çaprazdan vuruşunu kaleci kurtardı.

DAKİKA 13: Fernandes sağdan ortaladı, ceza sahasında boş kalan Douglas kafayı vurdu. Muslera kontrolü sağladı.

DAKİKA 14: Alanyaspor Emre ile sağ kanattan etkili geldi. Topu alan Emre direkt ceza sahasına girdi. Vuruşunu Muslera kurtardı.

DAKİKA 16: Mariano sağdan ortaladı. Alanyaspor defansında Tzavellas 'ın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

DAKİKA 22: Emre'nin pasını ceza alanı önünde alan Fernandes, sağ köşeye harika bir plase yaptı ve golünü attı: 1-2.

DAKİKA 31: Fernandes'in ceza alanı dışı çaprazdan yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

DAKİKA 43: Ceza sahası içerisinde Gomis'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

DAKİKA 44: Alanyaspor atağında Villafanez'in içeriye çevirmek istediği topa Muslera ayak koydu ve mutlak golü önledi.

DAKİKA 49: Galatasaray ceza sahasının sağında topla buluşan Emre Akbaba, sol köşeye plaseyi gönderdi. Defansa da çarpan top az farkla kornere çıktı.

DAKİKA 53: Gomis'in pasını alan Rodrigues, soldan ceza alanına doğru koştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues, Haydar'ı geçemedi.

DAKİKA 55: Nsakala, soldan Galatasaray ceza sahasına giren Fernandes'e bir tek pas attı, son anda Denayer araya girdi.

DAKİKA 59: Douglas, Serdar Aziz'in müdahalesiyle yerde kalınca Alanyaspor penaltı kazandı. Sarı kart gören Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

DAKİKA 60: Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba golü attı ve skor 2-2 oldu.

DAKİKA 63: Douglas, ceza alanı içinde Muslera'yı geçmek isterken yerde kaldı! Hakem Ümit Öztürk oyunu durdurdu, pozisyon öncesinde ofsayt olduğuna hükmetti.

DAKİKA 68: Ceza alanında yaşanan karambolde Rodrigues önünde kalan topa vuramadı ve yere düştü.

DAKİKA 70: Ceza alanına yakın bölgede topu alan Emre, topu kaleye yolladı ancak Muslera izin vermedi.

DAKİKA 71: Fernandes, sağdan ceza alanına girdi, yerden ortaladı. Kale önünde Cenk Ahmet dokunamadı. Mutlak bir gol şansıydı.

DAKİKA 75: Villafanez tek pasla soldan ceza alanına girip Muslera ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Muslera son anda kornere çeldi.

DAKİKA 82: Mariano'nun pasına hareketlenen Sinan Gümüş, dar açıdan attığı golle Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi: 2-3.

ALANYASPOR 2 - 3 GALATASARAY STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Maniatis (Dk. 81 Taha Yalçıner), Villafanez (Dk. 81 Efecan Karaca), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas (Dk. 64 Cenk Ahmet Alkılıç)

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli (Dk. 77 Eren Derdiyok), Belhanda (Dk. 65 Yasin Öztekin), Rodrigues (Dk. 70 Sinan Gümüş), Gomis GOLLER: Dk. 5 Gomis, Dk. 17 Tzavellas (Kendi kalesine), Dk. 82 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 22 Junior Fernandes, Dk. 60 Emre Akbaba (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 59 Serdar Aziz, Dk. 62 Belhanda (Galatasaray), Dk. 76 Gassama, Dk. 84 Sackey, Dk. 88 Taha Yalçıner (Aytemiz Alanyaspor) İLK YARIDAN POZİSYONLAR dakikada Galatasaray öne geçti. Gomis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues, rakibini geçerek kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz'dan seken meşin yuvarlağı takip eden Gomis, topu ağlarla buluşturdu: 0-1 dakikada Galatasaray, Tzavellas'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Fernando'nun pasında sağ kanatta Mariano, ceza sahasına ortasını yaptı. Kademeye girmeye çalışan Tzavellas'ın dokunuşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2 dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Junior Fernandes'in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-2 dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu Belhanda kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında topla buluşan Feghouli, meşin yuvarlağı Gomis'e doğru gönderdi. Gomis'in kafa vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı. İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR dakikada Gomis'in kendi yarı alanından pasında topla hareketlenen Rodrigues, ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz, gole izin vermedi. dakikada Serdar Aziz'in ceza alanında Douglas'a müdahalesini faul olarak değerlendiren maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 60'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba, skora eşitliği getiren golü kaydetti: 2-2 dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Junior Fernandes'in pasında Villafanez şutunu çekti. Kaleci Muslera topun filelere gitmesine engel oldu. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Mariano'nun pasında ceza alanında topla buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-3

90+1. dakikada Galatasaray kalesi önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi. MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçındaki ilk 11'i sahaya sürdü. Terim, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmada, Süper Lig'in 29. haftasında sahalarında Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçın ilk 11'ini değiştirmedi. Sarı-kırmızılı takım, maça Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis 11'iyle çıktı.