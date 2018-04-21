Darijo Srna için Türkiye'ye gelecek için iddiası

Ukrayna'da yayım yapan footballhub.com adlı internet sitesinin özel haberine göre yakın bir zamanda 36 yaşına girecek olan sağ bek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin birinden teklif aldı.
Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat futbolcuya Shakhtar'ın yeni bir kontrat teklif etmediği ve yıldız futbolcunun takımdan ayrılmaya çok yakın olduğu belirtildi.
Öte yandan Srna, 17 aylık doping cezası nedeniyle yeni kulübünde 22 Ağustos 2018 tarihine kadar hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyecek. (FANATİK)
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