Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Alanya - Galatasaray maçı canlı izle)

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı, Süper Lig 30. haftasında Antalya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'in son 4 haftasında zirve yarışı ile birlikte alt sıralarda ligde kalma mücadelesi veriyor. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Galatasaray, Alanyaspor maçından mutlak galibiyet ile dönmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor da hedef ise ligin alt sıralarından mümkün oldukça uzaklaşmak. Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçı online izleme bağlantısı haberimizde. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 30. hafta mücadelesinde 21 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Yardımcı hakemler, Kemal Yılmaz ile İsmail Şencan iken 4. hakem olarak Bahattin Şimşek görev yapacak. Saat 19:00’da başlayacak olan Alanyaspor - Galatasaray maçı BeIN SPORTS 1’den canlı olarak ekrana gelecek.
Alanyaspor ile Galatasaray, bu akşam ligde 4. Kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray geride kalan sezonlarda oynanan 3 maçı da kazanırken bu karşılaşmalarda rakip ağları 10 kez sarstı. Akdeniz ekibi ise 3 kez gol atma başarısı gösterdi.
İstanbul'da oynanan ilk yarıdaki maçta Galatasaray, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.
GALATASARAY'IN DEPLASMAN FOBİSİ!
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı lig maçlarından 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasmanda çıktığı 14 karşılaşmada 25 puan kaybetti.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI ONLİNE ŞİFRESİZ İZLE
Ligde 30. haftaya Galatasaray 60 puanla lider, Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla 14. sırada girdi. Bu akşam oynanacak Alanyaspor - Galatasaray maçı BeIN Sport tarafından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı şifresiz izlemek isterseniz BeIN Connect aracılığıyla aşağıdaki linkten bu yapabilirsiniz.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI EKSİKLERİ
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque ile sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev alamayacak.
Alanyaspor'da ise dizindeki probleme rağmen Fernandes'in sahada yer alması bekleniyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ
Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Mbilla
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
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