Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Alanya - Galatasaray maçı canlı izle)

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı, Süper Lig 30. haftasında Antalya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Süper Lig'in son 4 haftasında zirve yarışı ile birlikte alt sıralarda ligde kalma mücadelesi veriyor. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Galatasaray, Alanyaspor maçından mutlak galibiyet ile dönmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor da hedef ise ligin alt sıralarından mümkün oldukça uzaklaşmak. Alanyaspor - Galatasaray maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçı online izleme bağlantısı haberimizde. Peki Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 30. hafta mücadelesinde 21 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Yardımcı hakemler, Kemal Yılmaz ile İsmail Şencan iken 4. hakem olarak Bahattin Şimşek görev yapacak. Saat 19:00’da başlayacak olan Alanyaspor - Galatasaray maçı BeIN SPORTS 1’den canlı olarak ekrana gelecek.