UEFA Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe Kulübü'ne Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi. NTV'nin haberine göre, UEFA ile FFP kapsamında anlaşması bulunan Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılmasında herhangi bir sorunun bulunmadığı bildirildi.

UEFA’da Finansal Fair Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe’ye onay yazısı geldi. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

Galatasaray’ın durumu ise mayıs aynında belli olacak. Sarı-kırmızılılarla ilgili karar 11 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak toplantıda verilecek.

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz ay UEFA yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelmiş ve mali yapıyı düzeltmek için yapılan çalışmaları anlatmıştı.