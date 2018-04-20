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UEFA Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili kararını verdi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma vizesini aldı. UEFA, sarı-lacivertlilere Finansal Fair Play konusunda bir sorun olmadığına dair yazı gönderdi. Galatasaray Kulübü’nün durumu ise mayıs ayında belli olacak.

UEFA Fenerbahçe ve Galatasaray'la ilgili kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe Kulübü'ne Avrupa kupalarına katılabileceğini yazılı olarak bildirdi. NTV'nin haberine göre, UEFA ile FFP kapsamında anlaşması bulunan Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılmasında herhangi bir sorunun bulunmadığı bildirildi.

UEFA’da Finansal Fair Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe’ye onay yazısı geldi. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

Galatasaray’ın durumu ise mayıs aynında belli olacak. Sarı-kırmızılılarla ilgili karar 11 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak toplantıda verilecek.

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz ay UEFA yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelmiş ve mali yapıyı düzeltmek için yapılan çalışmaları anlatmıştı.

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Galatasaray Fenerbahçe uefa

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