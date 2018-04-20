Medipol Başakşehir - Kayserispor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, Medipol Başakşehir-Kayserispor maçıyla açılıyor. Zirve yarışının gidişatına etki edecek Medipol Başakşehir-Kayserispor maçı saat 20:00'da başlayacak. İşte Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları...

Başakşehir-Kayserispor maçının 11'leri şöyle;

Başakşehir: Volkan, Alparslan, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre, Mahmut, Arda, Elia, Visca, Adebayor

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Boldrin, Şamil, Badji, Deniz, Amorim, Umut

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Dakika 18: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Junior Caiçara ceza sahası içine yerden ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Emmanuel Adebayor sağ ayağıyla şık bir şut çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

Dakika 19: Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Manuel Da Costa ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR