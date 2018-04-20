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Medipol Başakşehir - Kayserispor | CANLI YAYIN

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir-Kayserispor maçıyla Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta start alıyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a deplasmanda kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarını hedefleyen Kayserispor'u sahasında konuk ediyor. Medipol Başakşehir-Kayserispor maçı, ligde zirve yarışını yakından ilgilendirirken, Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde yer alacak.

Medipol Başakşehir - Kayserispor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta, Medipol Başakşehir-Kayserispor maçıyla açılıyor. Zirve yarışının gidişatına etki edecek Medipol Başakşehir-Kayserispor maçı saat 20:00'da başlayacak. İşte Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları...

Başakşehir-Kayserispor maçının 11'leri şöyle;

Başakşehir: Volkan, Alparslan, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre, Mahmut, Arda, Elia, Visca, Adebayor

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Boldrin, Şamil, Badji, Deniz, Amorim, Umut

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Dakika 18: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Junior Caiçara ceza sahası içine yerden ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Emmanuel Adebayor sağ ayağıyla şık bir şut çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

Dakika 19: Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Manuel Da Costa ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasının açılış maçında sahasında Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de deneyimli Fransız sol bek Gael Clichy maç kadrosunda yer almadı.

Clichy'nin sol dizindeki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmadığı öğrenildi.

Avcı'dan zorunlu değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosunda zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.

Avcı, tedbir amaçlı kadroya alınmayan Clichy'nin yerine Alparslan Erdem'e sol bekte görev verdi.

Deneyimli teknik adam, Kayserispor karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Anlamlı pankart

Medipol Başakşehirli futbolcular, Kayserispor karşılaşması öncesinde sahaya "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı.

Turuncu-lacivertli futbolcular, Herkese Kitap Vakfının düzenlediği kampanyaya bu pankartla destek verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Napoleoni yok

Medipol Başakşehir’de, bu maç öncesinde tek eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.

4 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Kayserispor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 31. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında oynayamayacak.

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Medipol Başakşehir Kayserispor

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