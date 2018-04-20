Medipol Başakşehir 3 - 1 Kayserispor (MAÇ ÖZETİ)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında açılışı Medipol Başakşehir yaptı. İstanbul'da oynanan Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında gülen taraf, 3-1'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının özeti ve tüm ayrıntıları haberimizde...
Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 28. dakikada Edin Visca, 67. dakikada Arda Turan ve 90. dakikada Elijero Elia ile geldi. İlk golün asistini yapan Arda Turan, 1 gol ve 1 asist yaparak karşılaşmanın yıldızı oldu.
Kayserispor'un tek sayısını ise 54. dakikada Umut Bulut kaydetti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Umut, 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın ardından 62 puana yükselen Medipol Başakşehir, maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu. Son 5 maçtaki 4. yenilgisini alan Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı.
Başakşehir-Kayserispor maçının 11'leri şöyle;
Başakşehir: Volkan, Alparslan, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre, Mahmut, Arda, Elia, Visca, Adebayor
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila Turan, Boldrin, Şamil, Badji, Deniz, Amorim, Umut
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
Dakika 18: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Junior Caiçara ceza sahası içine yerden ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Emmanuel Adebayor sağ ayağıyla şık bir şut çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.
Dakika 19: Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Manuel Da Costa ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.
Dakika 28: Orta saha yayı önünde Emmanuel Adebayor'un kısa pasıyla topla buluşan Arda Turan ceza sahası yayı önüne topla ilerleyip kısa pasını ceza sahası içine koşan Edin Visca'ya gönderiyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca bekletmeden vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçiyor.
Dakika 38: turuncu-lacivertliler ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Elia, ceza sahası içindeki Adebayor'a pasını verdi. Adebayor, ceza sahası önünde bekleyen Arda'ya pasını gönderdi. Arda'nın sağ ayağıyla sert şutunu kaleci Lung köşeden kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
Dakika 49: Ceza sahası yayı önünden kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Fernando Boldrin kaleye şutunu çekiyor. Bu top barajdaki oyunculardan geri dönüyor. Dönen topla tekrar buluşan Fernando Boldrin yay içinden vuruşunu yapıyor ancak bu top kademedeki oyunculardan tekrar geri geliyor.
Dakika 54: Sol kanattan gelişen atakta Atila Turan ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncularından seken topu ceza sahası içi sağ çaprazda Deniz Türüç kontrol ediyor. Deniz Türüç bekletmeden ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında bu topa hareketlenen Umut Bulut kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Kayserispor, Umut Bulut'un golüyle 1-1'lik beraberliği yakalıyor.
Dakika 61: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşüyor. Ceza sahası içi sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Edin Visca kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Silviu Lung'un kontrolünde kalıyor.
Dakika 62: Sol kanatta topla ilerleyen William De Amorim ceza sahası içine ortasını yapıyor. Altıpas önünde bu topa hareketlenen Umut Bulut kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Volkan Babacan'ın kontrolünde kalıyor.
Dakika 66: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Edin Visca ceza sahası içine ortasını yapıyor. Kademede Jean-Armel Kana-Biyik bu topu kafa ile uzaklaştırmaya çalışıyor. Kısa düşen topu takip eden Arda Turan ceza sahası çizgisinin hemen içinden kaleye şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın golüyle 2-1 öne geçiyor.
Dakika 73: Savunmadan dönen topla buluşan Eljero Elia ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekiyor. Savunma oyuncularına çarpan top üst direğe çarpıp kornere gidiyor.
Dakika 75: Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen İrfan Can Kahveci ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Alexandu Epureanu kafa vuruşunu yapıyor. Bu top üst kale direğine çarpıp dışarı çıkıyor.
Dakika 90: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Edin Visca korner çizgisine yakın bölgeden ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte topa hareketlenen Emmanuel Adebayor kısa pasını altıpas önündeki Eljero Elia'ya gönderiyor. Eljero Elia boş kalan kaleye vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Medipol Başakşehir, Eljero Elia'nın golüyle skoru 3-1'e taşıyor.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Cevdet Kömürcüoğlu
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Epureanu, Alparslan Erdem (Dk. 79 Uğur Uçar), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan (Dk. 82 Mossoro), Elia, Adebayor
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Boldrin (Dk. 67 Mendes), Badji (Dk. 87 Gyan), William (Dk. 80 Kravets), Deniz Türüç, Umut Bulut
Goller: Dk. 28 Visca, Dk. 66 Arda Turan, Dk. 90 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 54 Umut Bulut (Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 63 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Dk. 69 Badji (Kayserispor)
BAŞAKŞEHİR-KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftasının açılış maçında sahasında Kayserispor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de deneyimli Fransız sol bek Gael Clichy maç kadrosunda yer almadı.
Clichy'nin sol dizindeki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmadığı öğrenildi.
Avcı'dan zorunlu değişiklik
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosunda zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.
Avcı, tedbir amaçlı kadroya alınmayan Clichy'nin yerine Alparslan Erdem'e sol bekte görev verdi.
Deneyimli teknik adam, Kayserispor karşısında takımını sahaya, Volkan Babacan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Arda Turan, Elia ve Adebayor ilk 11'iyle sahaya sürdü.
Anlamlı pankart
Medipol Başakşehirli futbolcular, Kayserispor karşılaşması öncesinde sahaya "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı.
Turuncu-lacivertli futbolcular, Herkese Kitap Vakfının düzenlediği kampanyaya bu pankartla destek verdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı! 5 dikiş atıldı
Fatih Terim'e büyük şok
Beşiktaş için bomba iddia: Marko Simic
Levski Sofia - CSKA Sofia maçında bomba patladı
Ozan Tufan Beşiktaş maçının kadrosuna dahil edildi
Slaven Bilic, Eintracht Frankfurt yolcusu
Fatih Terim Maicon'u sildi
Mauricio İsla, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi
Eintracht Frankfurt Kovac'ın yerine Slaven Bilic'i düşünüyor!
Liverpool Salah'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor
Burak Yılmaz geri dönüyor
İsviçre'de şike depremi!
Eusebio Di Francesco: Cengiz Ünder tek kelime İtalyanca anlamıyor
Gol attı diye bayıltana kadar dövdüler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum