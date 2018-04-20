Medipol Başakşehir 3 - 1 Kayserispor (MAÇ ÖZETİ)

Karşılaşmanın ardından 62 puana yükselen Medipol Başakşehir, maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu. Son 5 maçtaki 4. yenilgisini alan Kayserispor ise 44 puanla 6. sırada kaldı.

Kayserispor'un tek sayısını ise 54. dakikada Umut Bulut kaydetti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan açtığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan Umut, 6 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 28. dakikada Edin Visca, 67. dakikada Arda Turan ve 90. dakikada Elijero Elia ile geldi. İlk golün asistini yapan Arda Turan, 1 gol ve 1 asist yaparak karşılaşmanın yıldızı oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında açılışı Medipol Başakşehir yaptı. İstanbul'da oynanan Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında gülen taraf, 3-1'lik skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Kayserispor maçının özeti ve tüm ayrıntıları haberimizde...

Dakika 28: Orta saha yayı önünde Emmanuel Adebayor'un kısa pasıyla topla buluşan Arda Turan ceza sahası yayı önüne topla ilerleyip kısa pasını ceza sahası içine koşan Edin Visca'ya gönderiyor. Ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca bekletmeden vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçiyor.

Dakika 19: Sağ kanatta kısa pasla topla buluşan Manuel Da Costa ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

Dakika 18: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Junior Caiçara ceza sahası içine yerden ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Emmanuel Adebayor sağ ayağıyla şık bir şut çekiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

Dakika 49: Ceza sahası yayı önünden kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Fernando Boldrin kaleye şutunu çekiyor. Bu top barajdaki oyunculardan geri dönüyor. Dönen topla tekrar buluşan Fernando Boldrin yay içinden vuruşunu yapıyor ancak bu top kademedeki oyunculardan tekrar geri geliyor.

Dakika 54: Sol kanattan gelişen atakta Atila Turan ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncularından seken topu ceza sahası içi sağ çaprazda Deniz Türüç kontrol ediyor. Deniz Türüç bekletmeden ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında bu topa hareketlenen Umut Bulut kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Kayserispor, Umut Bulut'un golüyle 1-1'lik beraberliği yakalıyor.

Dakika 61: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşüyor. Ceza sahası içi sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Edin Visca kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Silviu Lung'un kontrolünde kalıyor.