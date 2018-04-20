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TFF, 2018/19 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.04.2018 17:06 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

TFF, 2018/19 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde 2018-2019 sezonu başlangıç tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezonun 10 Ağustos 2018'de başlayacağı belirtildi.

Süper Lig'in 26 Mayıs 2019'da sona ereceği, 1. Lig'de maçların ise 19 Mayıs 2019'da biteceği kaydedildi.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise normal sezonun 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla 2018-2019 sezonunun başlayacağı, 4 Mayıs 2019'da ise sona ereceği aktarıldı.

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Spor Toto Süper Lig tff

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