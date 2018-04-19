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PFDK'dan Başakşehir ve Galatasaray'a ceza!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

PFDK, Başakşehir maçında çirkin ve kötü tezahürat yapıldığı gerekçesiyle Galatasaray'ın bazı tribünlerindeki bloklara giriş yapan seyircilerin kartlarını bloke etti. Başakşehir Kulübü'ne de taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 15.000 TL para cezası verildi.

PFDK'dan Başakşehir ve Galatasaray'a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 65 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta taraftarlarının eylemleri sebebiyle Galatasaray'a toplamda 65 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki iç saha maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarının da bloke edildiği belirtildi.

PFDK'nin, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'a 15 biner, Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur ile Gençlerbirliği Antrenörü Önder Engin'e de birer maç men ve 13 biner lira para cezası verdiği aktarıldı.

Kurulun, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Belaruslu futbolcusu Anton Putsila'ya 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

PFDK kararları

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Galatasaray başakşehir pfdk

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