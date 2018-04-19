Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 Nisan Cumartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek
21 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk
22 Nisan Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler
19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
23 Nisan Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Attila Gökçe: 'Ali Koç'a Zidane'ı önerdiler'
Liverpool Salah'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor
UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray'ı ilgilendiren açıklama
Beşiktaş'a sürpriz golcü
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine gelecek isim belli oldu
Burak Yılmaz geri dönüyor
Galatasaray'da Yasin Öztekin bedavaya gidiyor
İsviçre'de şike depremi!
Eusebio Di Francesco: Cengiz Ünder tek kelime İtalyanca anlamıyor
Benzema'dan Valbuena açıklaması!
Gol attı diye bayıltana kadar dövdüler!
Bruma'yı Inter istiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum