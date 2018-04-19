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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Nisan Cumartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek

21 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

22 Nisan Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe

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