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Kulüpler Birliği, Süper Lig A.Ş ile kulüplerin borcunu temizleyecek!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarının katılımıyla kurulacak olan Süper Lig A.Ş, Fikret Orman öncülüğünde 18 kulübün de borçlarının ödeneceği yeni bir proje geliştirdi. Projenin yasa tasarısı bakanlığa sunuldu.

Kulüpler Birliği, Süper Lig A.Ş ile kulüplerin borcunu temizleyecek!

Süper Lig'de mücadele eden 18 takımın yıllardır üzerinde çalıştığı Süper Lig A.Ş kurulumunda sona doğru gelindi. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın geçmiş dönemden gelen bu dev projeye hız vermesi üzerine hazırlanan yasa tasarısı ilgili bakanlığa sunuldu.

Kaynakların doğru kullanımı için mali kontrol kurulunun da kurulacağı bu şirketin hayata geçmesiyle birlikte kulüplerin tüm borçlarının kapatılacağı dev bir proje üzerinde de çalışılıyor. Yasanın kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın önderliğinde hazırlanan o projenin tüm ayrıntılar.

4 KULÜBÜN BORCU 5.5 MİLYAR TL

Yayın gelirleri 4 yıllığına uygun bir yerden fon bulup kredilendirilecek. Süper Lig ekipleri birbirine kefil olacak. Herkes gelecek paradan belli bir oranda alacak. Böylece kulüplerin borçları sıfırlanacak. Bilindiği gibi kulüplerin yayın gelirleri yıllık 590 milyon dolar. 4 yılda kulüplerin alacağı para toplam 2 milyar 360 bin dolar. Bu rakamın TL karşılığı 9 milyar 691 milyon TL. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borçları 5 milyar 417 milyon lirayı buluyor. Diğer kalan 14 kulübün borçları eklendiğin de bu rakımın 8 milyar civarında olduğu belirtiliyor.

SÜPER LİG AŞ NEDİR?

Süper Lig A.Ş'nin kurulmasıyla kulüpler şirket mantığıyla yönetilecek. Süper Lig AŞ Türk futbolu ile ilgili önemli kararlara da imza atabilecek.

Örneğin Süper Lig yayın ihalesini ve diğer hakların pazarlamasını da Süper Lig A.Ş yapacak. TFF'nin yayın gelirindeki payı yüzde 12'den yüzde 4'e düşecek. Böylece kulüplerin alacağı para daha da yükselecek.

Süper Lig'de görev yapacak hakemlerin ödemeleri de bu şirket üzerinden yapılacak. Kulüplerin mali yapısı UEFA kriterlerine göre Süper Lig A.Ş üzerinden incelenecek. Gerekirse kulüplere cezalar verilecek. Şirketleşme modeli TFF 1. Lig'e de uygulamaya konulacak.

(Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Kulüpler Birliği fikret orman

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Galatasaraylıyım .. Fikret Orman adı Türk Spor Tarihine adı altınla yazılacak bir adamdır . Bu adamın ağzından çözüm dışında birşey çıktığına şahit oldunuz mu hiç ... Helal olsun vizyon budur ...
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