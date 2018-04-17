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Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'u çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti

Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor'un 29. hafta maçlarındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin antrenörü Önder Engin ve Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur'un sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekipleri Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Adanaspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Anton Putsila, Samsunsporlu futbolcu Çağrı Ortakaya ve Adana Demirspor Antrenörü Güray Genç'in de çeşitli nedenlerle disiplin kuruluna gönderildikleri kaydedildi.

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Galatasaray Medipol Başakşehir pfdk

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