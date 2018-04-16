Osmanlıspor - Trabzonspor canlı izle (maç özeti)

MAÇTAN NOTLAR Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Çalımbay, geçen hafta stoperde maça başlayan ve kart cezası nedeniyle bu hafta takımını yalnız bırakan Okay Yokuşlu'nun yokluğunda savunmada Uğur Demirok'u oynattı. Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmeyen Burak Yılmaz ve Ogenyi Onazi'nin yerine Hugo Rodallega ve cezasını tamamlayan Jose Sosa'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI DAKİKA 13: Kucka'nın arka direğe ortasında Novak kafayı vurdu, kaleci Karcemarskas topu tokatladı. Novak topa bir kez daha vurdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. DAKİKA 15: Kucka'nın harika pasında Yusuf Yazıcı bekletmeden vurdu ve skor 2-0 oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası Osmanlıspor-Trabzonspor maçıyla kapanıyor. Osmanlıspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

Kolombiyalı golcü Rodallega, 7 hafta sonra ilk 11'de maça başladı. Kalede Onur Recep Kıvrak'ın forma giydiği bordo-mavili takımda, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Tomas Hubocan ve Filip Novak görev yaptı. Trabzonspor'da orta sahayı Juraj Kucka, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan oluştururken, ileri uçta Rodallega forma giydi. Karadeniz temsilcisinde Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Batuhan Artarslan kadroda yer almadı. Bordo-mavili takımda sakatlıkları geçen Jan Durica ve Matus Bero ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

İRFAN BUZ'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Buz, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçını kaçıran Mehmet Batdal'ın yokluğunda forvette Sokol Cikalleshi'yi görevlendirdi. Başkent temsilcisinde Mehmet Batdal'ın dışında sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı, Raheem Lawal ve Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi. Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, Trabzonspor karşısında ilk 11'de Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Serdar Gürler, Adrien Regattin, Aminu Umar ve Cikalleshi'yi tercih etti.