Osmanlıspor - Trabzonspor canlı izle (maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası Osmanlıspor-Trabzonspor maçıyla kapanıyor. Osmanlıspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
DAKİKA 13: Kucka'nın arka direğe ortasında Novak kafayı vurdu, kaleci Karcemarskas topu tokatladı. Novak topa bir kez daha vurdu ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.
DAKİKA 15: Kucka'nın harika pasında Yusuf Yazıcı bekletmeden vurdu ve skor 2-0 oldu.
OSMANLISPOR - TRABZONSPOR
STAT: Osmanlı
SAAT: 20.00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: BeIN SPORTS 1
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Tiago, Ceyhun, Musa, Serdar, Regattin, Umar, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
TRABZONSPOR: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Uğur, Novak, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Çalımbay, geçen hafta stoperde maça başlayan ve kart cezası nedeniyle bu hafta takımını yalnız bırakan Okay Yokuşlu'nun yokluğunda savunmada Uğur Demirok'u oynattı. Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmeyen Burak Yılmaz ve Ogenyi Onazi'nin yerine Hugo Rodallega ve cezasını tamamlayan Jose Sosa'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Kolombiyalı golcü Rodallega, 7 hafta sonra ilk 11'de maça başladı. Kalede Onur Recep Kıvrak'ın forma giydiği bordo-mavili takımda, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Tomas Hubocan ve Filip Novak görev yaptı. Trabzonspor'da orta sahayı Juraj Kucka, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan oluştururken, ileri uçta Rodallega forma giydi. Karadeniz temsilcisinde Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Batuhan Artarslan kadroda yer almadı. Bordo-mavili takımda sakatlıkları geçen Jan Durica ve Matus Bero ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.
İRFAN BUZ'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Buz, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçını kaçıran Mehmet Batdal'ın yokluğunda forvette Sokol Cikalleshi'yi görevlendirdi. Başkent temsilcisinde Mehmet Batdal'ın dışında sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı, Raheem Lawal ve Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi. Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, Trabzonspor karşısında ilk 11'de Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Serdar Gürler, Adrien Regattin, Aminu Umar ve Cikalleshi'yi tercih etti.
AHMET AĞAOĞLU TRİBÜNDE
Ev sahibi takım taraftarları, takımları ligde zor günler geçirmesine rağmen karşılaşmaya ilgi göstermezken, tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Trabzonsporlu futbolsever, başkentte takımlarını destekledi. Trabzonspor Kulübünün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.
OKAY, ONAZI VE CASTILLO YOK
Trabzonspor'da kart cezalısı Okay Yokuşlu ile sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Castillo, bu akşamki karşılaşmada görev alamayacak. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Fenerbahçe önünde sona eren başkent temsilcisi ise, yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
Fenerbahçe mağlubiyetiyle küme düşme hattına giren Osmanlıspor, Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça 3 puan parolasıyla çıkacak. Haftaya 28 puanla 17. sırada giren mor-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı ve İranlı Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı süren Mehmet Batdal'ın durumu ise maç günü belli olacak.
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