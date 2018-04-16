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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna yeniden oturmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Sarı kırmızılılar 1.85'lik yeni oranıyla şampiyonluğun favorisi gösterildi. Fenerbahçe'nin oranı ise 8.75 olarak belirlendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonu zirve heyecanı tüm hızıyla devam ederken iddaa şampiyonluk oranları güncellendi. 29.haftanın sonunda 60 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray 1.85 oranla şampiyonluğun favorisi olurken, 1 puan gerisindeki Beşiktaş’ın oranı 2.85 oldu.

Son olarak 2.00 olarak belirlenen Medipol Başakşehir'in şampiyonluk oranı Galatasaray mağlubiyetiyle 3.30’a fırladı. Sivasspor’u mağlup eden ve 4.sırada bulunan Fenerbahçe’nin oranı ise 8.75 olarak kaldı.

GALATASARAY
20.02.2018: 2.15
22.02.2018: 2.60
27.02.2018: 2.35
14.03.2018: 2.10
19.03.2018: 2.00
03.04.2018: 1.70
10.04.2018: 2.30
16.04.2018: 1.85

BEŞİKTAŞ
20.02.2018: 3.75
22.02.2018: 4.20
27.02.2018: 3.50
14.03.2018: 2.90
19.03.2018: 3.75
03.04.2018: 4.15
10.04.2018: 3.90
16.04.2018: 2.85

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
20.02.2018: 3.80
22.02.2018: 3.10
27.02.2018: 3.40
14.03.2018: 3.75
19.03.2018: 2.90
03.04.2018: 3.05
10.04.2018: 2.00
16.04.2018: 3.30

FENERBAHÇE
20.02.2018: 3.40
22.02.2018: 2.90
27.02.2018: 3.50
14.03.2018: 4.75
19.03.2018: 5.25
03.04.2018: 7.50
10.04.2018: 8.75
16.04.2018: 8.75

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş başakşehir Fenerbahçe

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Takım
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Av
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ŞAMPİYON GALATASARAY
Şampiyon cimbom Allahın izniyle
işte galatasayin büyüklüğü cekemeyenler yansın
tirabizon nirede:((((
2 maç kazanınca havaya giriyorsunuz. Sezon sonu görüşelim
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