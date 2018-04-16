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Arda Turan-Hasan Şaş kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Arda devre arasında, Donk’un faulleri konusunda hakeme çıkıştı, bunu gören Şükrü Hanedar ve Hasan Şaş, “Neden konuşturuyorsun?” diyerek Halil Umut Meler’e tepki gösterdi. Olay büyüdü ve Şaş rakip takımdan bir görevlinin yakasına yapıştı.

Arda Turan-Hasan Şaş kavgasının ayrıntıları ortaya çıktı!

Türk Telekom Stadı’nda soyunma odası koridorlarında kavga çıktı, ortalık karıştı.

Karşılaşmanın devre arasında soyunma odasına gidilirken, Arda Turan, hakem Halil Umut Meler’i gördü ve “Donk’un yaptıklarını görmüyor musun?” diyerek şikayette bulundu. Galatasaraylı futbolcunun saha içerisinde yaptıklarının kırmızı kartı gerektirdiği yolunda istekleri bulunan Başakşehirlilerin bu tepkisini dile getiren Arda’nın bu sitemini gören sarı-kırmızılılar ise buna tepki gösterdi.

Futbol İdari Direktörü Şükrü Hanedar ve yardımcı antrenör Hasan Şaş, Meler’e dönüp, “Niye bunları konuşturuyorsun?” diyerek olaya müdahil oldu. Bunun üzerine ayaklanan Başakşehirliler, Hanedar ve Şaş’a çıkıştı. Olaylara tepki gösteren antrenör Hasan Şaş da rakibin bir çalışanını boğazından yakadı. Olayların daha da büyümesini engelleyen isim ise Sportif AŞ Başkan vekili Abdurrahim Albayrak oldu. Albayrak, araya girerek Hasan Şaş’ı ve sarı-kırmızılıları sakinleştirdi, soyunma odasına kadar eşlik etti. Albayrak, “Az daha kolumu kırıyorlardı ama bir şey olmadı. Böyle ufak tefek şeyler olabiliyor” dedi.

(Milliyet)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Galatasarayin Ardasıydın..milyonlarin sevgilisiydin..simdi Emre ve Volkan gibi Gs nin tiksinçleri arasındasin..bu senim eserin Arda..gurur duy..!
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