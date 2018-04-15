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Feghouli, ligdeki 8. asisti yaptı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.04.2018 23:06 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Başakşehir maçında Mariano’ya attığı gol pasıyla ligdeki asist sayısını 8’e yükseltti.

Feghouli, ligdeki 8. asisti yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir’i 2-0 yendi. Müsabakanın 60. dakikasında gelen Mariano’nun golünde Sofiane Faghouli asist yaptı. Cezayirli futbolcu böylece ligdeki asist sayısını da 8’e çıkardı. Faghouli bu sezon Süper Lig’de oynadığı 23 müsabakada rakip fileleri de 6 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu, ilk başladığı maçta 79. dakikada yerini Sinan Gümüş’e bıraktı.

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Feghouli

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