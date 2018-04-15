Feghouli, ligdeki 8. asisti yaptı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir’i 2-0 yendi. Müsabakanın 60. dakikasında gelen Mariano’nun golünde Sofiane Faghouli asist yaptı. Cezayirli futbolcu böylece ligdeki asist sayısını da 8’e çıkardı. Faghouli bu sezon Süper Lig’de oynadığı 23 müsabakada rakip fileleri de 6 kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu, ilk başladığı maçta 79. dakikada yerini Sinan Gümüş’e bıraktı.