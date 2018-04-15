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Hasan Şaş ve Arda Turan kavga etti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

Galatasaray - Başakşehir maçının devre arasında Arda Turan ile Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı, Arda'nın maçın hakemine yönelik sözleri de ortaya çıktı.

Hasan Şaş ve Arda Turan kavga etti

Galatasaray - Başakşehir maçının devre arasında soyunma odası koridorları karıştı.

İlk yarının son düdüğü ile birlikte hakem Halil Umut Meler'e itirazlar etmeye başlayan Arda Turan, koridorlarda da tepkisini sürdürdü. Arda Turan'ın maçın hakemine, "Önce insan olun" şeklinde bir söylemde bulunduğu ve bunun üzerine kendisine sarı kart gösterildiği kaydedildi.

Öte yandan Arda Turan ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş arasında da gerginlik yaşandığı ve bağrışmalar olduğu belirtildi. (SPORX)

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başakşehir arda turan hasan şaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bravo arda bravo emre belozöğlu haklılar hakemler kararlarda hiç adil davranmıyor hep büyük takımlar kollanıyor bu işler hep böyle ne yazıkki
pislik herif mariano nun golü sana grsin
Arda az bile söylemiş GS yın tetikçisi gibiydi
cincondayken aklın neredeydi Arda efendi Başakşehire düşünce mi dınk etti
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