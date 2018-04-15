Antalyaspor 0-0 Konyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, taraftarı önünde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Antalyaspor ile Atiker Konyaspor sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Atiker Konyaspor ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarırken, Antalyaspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu beraberliğin ardından Antalyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de puanı 35 olurken, Atiker Konyaspor puanını 29'a çıkardı. Gelecek hafta Atiker Konyaspor ligde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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