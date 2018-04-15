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Giuliano'nun bonservis bedeli 15 milyon Euro

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon başında Zenit'ten 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano'ya Avrupa'dan bir çok kulüp yakından ilgi gösteriyor. Son olarak Bayer Leverkusen'in istediği Brezilyalı yıldızın bonservisi için yönetim kararını verdi.

Giuliano'nun bonservis bedeli 15 milyon Euro

Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken oyuncuların başında gelen Giuliano'ya Avrupa'nın büyük kulüpleri ilgi gösteriyor. Brezilya Milli Takımı havuzundaki başarılı futbolcuya son olarak Bayer Leverkusen Kulübü talip olmuştu.

Sarı lacivertli yönetim, Giuliano'ya gelen teklifler ve yoğun ilgiden dolayı mutlu. UEFA ile sattığın kadar al anlaşması yapan kulüp, bu amaçla sezon sonunda gelebilecek iyi teklifleri değerlendirme yoluna gidebilir.

Brezilyalı futbolcunun Dünya Kupası'na gitmesi durumunda piyasasının da artacağını düşünen Fenerbahçe yönetimi, oyuncu için en az 15 milyon Euro bedel belirledi.

(YENİ ŞAFAK)

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