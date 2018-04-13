SPOR

Deniz Çoban: Halil Umut Meler, Başakşehir'in kadrolu hakemi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.04.2018 06:40 | Son Güncelleme

Eski hakem ve spor yazarı Deniz Çoban, Galatasaray-Başakşehir maçına hakem Halil Umut Meler'in atanmasını eleştirirken çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Deniz Çoban: Halil Umut Meler, Başakşehir'in kadrolu hakemi

Eski hakem ve spor yazarı Deniz Çoban, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maça Halil Umut Meler’in atanmasını yorumladı.

İşte Deniz Çoban'ın sözleri...

"Galatasaray - Başakşehir maçına Halil Umut Meler atandı. Bu atamayla birlikte Meler, Başakşehir takımının ‘kadrolu hakemi’ olma yolunda ilerlemesini sürdürdü. Meler, ligin ikinci yarısında Başakşehir’in Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları da yönetti. Çok mu başarılıydı? Bence değildi. MHK bu atamayı yaparak, Halil Umut Meler’in kariyeriyle oynuyor.

Geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe - Osmanlıspor maçındaydı. 16. dakikada çok net bir Fenerbahçe penaltısını vermedi. Sonrası malum... Çizgiyi geçen top tartışması ve Fenerbahçe’nin ofsayttan attığı ikinci gol. Yardımcı hakemi Cevdet Kömürcüoğlu bu hafta maç alamamış. Hata yapan cezalandırılıyorsa, Meler neden cezalandırılmamış? Ya da MHK ofsaytı görmüş de, penaltıyı görememiş mi?

Halil Umut Meler’i Yusuf Namoğlu çok tutuyor. O kadar ki; FIFA talimatlarına uymamasına rağmen, FIFA’ya doğru olmayan beyanda bulunarak onu FIFA hakemi yaptı. Bir hakem hatalarına rağmen taltif ediliyorsa; benim aklıma “Bu hakem yetenekli mi, yoksa seçilmiş mi?” sorusu geliyor.

ALİ PALABIYIK VE HÜSEYİN GÖÇEK VASATIN ALTINDA
Zirve yarışının diğer takımları, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçlarına Hüseyin Göçek ve Ali Palabıyık gibi ligimizin tecrübeli iki FIFA hakemi atanmış. Bu iki isim tecrübelerine rağmen, son haftalarda genel hakem performansına ayak uydurmuş durumdalar. Performansları vasatın altında. Palabıyık Trabzon’daki Fenerbahçe maçından sonra ilk defa Fenerbahçe maçı yönetecek. Umarım bu maçlardaki performansları yüz güldürür."

SPORDA SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz çoban Halil Umut Meler

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 24 yorum
Tamamiyle çarpıtma yapmaya çalışıyorlar. Halil Umut Meler'in ailesini tanıyorum. Kendisi ve ailesi hasta Galatasaraylı'dır. Kesinlikle ters algı yarattırılıyor. Galatasarayın lehine kararlar verirse hiç şaşırmam
Hakem GS lı merak etme.Ey Deniz Çoban.
Hakem GS liymis nerden biliyon lan Konya macinda da bu herif vardi hakem olarak izledin mi atip tutmasi kolay telefon basinda
neden bjk nın kadrolu hakemlerini yazmıyonuz
Başakşehir 3 büyüklere 12 kişi çıkıyor demekki. hakemİdemi transfer etmişlerki
Dinime küfreden bari Müslüman olsa.
deniz çoban demek ki sen cincon lusun ve takımınınşimdiden kollamaya çalışıyorsun....ama nafile
Algı yaratmak böyle bir şey.Maça iki gün kala böyle konuşulmaz.Maç bitsin, sonucu görelim ona göre yorumlar yapalım.Bence sende zamansız açıklamayla Galatasarayın gizli ajanısın.
55 bin seyircinin üzerinden geçmesini istemiyorsa doğru kararları her iki takım için de vermesi gerekiyor aksini düşünmek istemiyorum puan kaybına tahammül yok bizde
sen çok mu iyiydin sen kimin kadrolu hakemiydim.hep yonttunuz istanbul takımlarına şimdi sallayın gazete köşelerinden
Çok basit açıklaması federasyon bazı hakemleri tetikçi olarak kullanıyor.buda onlardan biri...
Deniz Hoca diğer takımların (özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın) kadrolu hakemlerini de yazsaydı, iddiası daha inandırıcı ve kalıcı olurdu...
bu adam MHK'nın kadrolu tetikçi adamıdır. Ayar çekmek istedikleri maça bu adamı veriyorlar.
Algı operasyonu,bunu birde hakem eskisi yapıyorsa gerisini birde siz düşünün.Biz Çobanları ve sığırtmaçları eskiden beri iyi biliriz.
Kutsal İttifak İşbaşında
oynayan kazansın
başakşehir şampiyon olsun inşallah
başakşehir in resmi makamlar ve heyetlerce kollandığının en son kanıtı
her zaman ki senaryo
herkes bu hakemi konuşuyor kimse fb nin maçındaki hakemi konuşmuyor hafta sonu fenerbahçenin en fazla gole katkısı olan oyuncusu yönetcek kimmi ? tabili ali palabıyık
beşiktaş akşam akhisara taktığınd pazar günü birbirlerini yesinler, başakşehirin kazanması zaten işimize gelmez, berabere bitsin, bitmiyorsada galatasaray kazansın.
sende fetösarayın kadrolu hakemiydin
deniz seninde hakemligini gorduk ne kadar dengesiz mac yonettigini birinin hakkini digerine teslim ettigini gorduk son macinda yine adaletsiz yonettin kitapsizllik yaptin o kitapsizlik uzerine cikip ozr dileyerek piyasada yer yaptin senin normalde soz hakkin yok BAKINIZ FB YE OPERASYON YAPACAKLAR PALAVBIYIKLA SAFDISI BIRAKILACAK DIGERLERIDE ANGARYA COK ONEMLI DEGIL
degıl halıl umut halıs gelse basakcıty ı elımızden alamaz gs lılar ıceceklerınızı hazırlayın macın keyfını cıkarın
Diğer Haberler
Deniz Çoban: Halil Umut Meler, Başakşehir'in kadrolu hakemi

Deniz Çoban: Halil Umut Meler, Başakşehir'in kadrolu hakemi

PFDK'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

PFDK'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

Galatasaray - Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray - Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den düşen ilk takım Kardemir Karabükspor oldu

Süper Lig'den düşen ilk takım Kardemir Karabükspor oldu

MAÇ ÖZETİ | Gençlerbirliği 1 - 0 Galatasaray (Süper Lig 28. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Gençlerbirliği 1 - 0 Galatasaray (Süper Lig 28. hafta puan durumu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.