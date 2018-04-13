Deniz Çoban: Halil Umut Meler, Başakşehir'in kadrolu hakemi

Eski hakem ve spor yazarı Deniz Çoban, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maça Halil Umut Meler’in atanmasını yorumladı.

İşte Deniz Çoban'ın sözleri...

"Galatasaray - Başakşehir maçına Halil Umut Meler atandı. Bu atamayla birlikte Meler, Başakşehir takımının ‘kadrolu hakemi’ olma yolunda ilerlemesini sürdürdü. Meler, ligin ikinci yarısında Başakşehir’in Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları da yönetti. Çok mu başarılıydı? Bence değildi. MHK bu atamayı yaparak, Halil Umut Meler’in kariyeriyle oynuyor.

Geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe - Osmanlıspor maçındaydı. 16. dakikada çok net bir Fenerbahçe penaltısını vermedi. Sonrası malum... Çizgiyi geçen top tartışması ve Fenerbahçe’nin ofsayttan attığı ikinci gol. Yardımcı hakemi Cevdet Kömürcüoğlu bu hafta maç alamamış. Hata yapan cezalandırılıyorsa, Meler neden cezalandırılmamış? Ya da MHK ofsaytı görmüş de, penaltıyı görememiş mi?

Halil Umut Meler’i Yusuf Namoğlu çok tutuyor. O kadar ki; FIFA talimatlarına uymamasına rağmen, FIFA’ya doğru olmayan beyanda bulunarak onu FIFA hakemi yaptı. Bir hakem hatalarına rağmen taltif ediliyorsa; benim aklıma “Bu hakem yetenekli mi, yoksa seçilmiş mi?” sorusu geliyor.