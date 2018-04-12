Galatasaray - Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek
12 Nisan 2018 | 10:24
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray - Başakşehir maçına Halil Umut Meler atandı.
CUMA
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor- Beşiktaş (Hüseyin Göçek )
CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor (Mustafa Öğretmenoğlu)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
PAZAR
13.30 Kayserispor - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)
16.00 Antalyaspor - Atiker Konyaspor (Ümit Öztürk)
16.00 Göztepe - Bursaspor (Bülent Yıldırım)
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