Gençlerbirliği - Galatasaray | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının son maçında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği-Galatasaray maçı, hem küme düşme hem de şampiyonluk yarışında büyük önem arz ediyor. İşte Gençlerbirliği-Galatasaray maçının canlı anlatımı, sahaya çıkacak 11'leri ve son gelişmeler...





İşte Gençlerbirliği-Galatasaray maçının 11'leri



Gençlerbirliği: Hopf, Zeki, Lucas, Palitsevich, Alper, Jailton, Pogba, Sessegnon, Issah, Manu, Deniz



Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 7: Younes Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Selçuk İnan'ın, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Johannes Hopf topa hakim olmayı başarıyor.

Dakika 14: Gençlerbirliği gole yaklaşıyor. Orta sahada topla buluşan Elvis Manu, Maicon'u geçerek sol kanattan hızla ilerliyor ve pasını müsait durumdaki Deniz Yılmaz'a aktarıyor. Deniz Yılmaz, kalesini terk eden Fernando Muslera'yı geçerken dengesini kaybedince istediği vuruşu yapamıyor ve Maicon topu kornere gönderiyor.

Dakika 18: Garry Rodrigues'in indirdiği topa hareketlenen Selçuk İnan'ın, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Johannes Hopf topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Dakika 35: Yuto Nagatomo'nun pasıyla topla buluşan Garry Rodrigues'in ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Johannes Hopf topa hakim olmayı başarıyor.

Dakika 38: Elvis Manu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Jailton'un kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.



GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçında, geçen hafta Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden kadroda tek değişikliğe gitti.



Tecrübeli teknik adam, 28. haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile oynanan maçta kart cezası nedeniyle bordo-mavili takıma karşı oynayamayan Fernando'yu yeniden ilk 11'de sahaya sürerken, Donk'a yedekler arasında yer verdi. Martin Linnes ise Ankara'ya getirilmedi.



Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmaya Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk İnan, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile başladı.



Ümit Özat kadroda büyük revizyona gitti



Düşme hattından bir türlü çıkamayan ve son 5 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, kadroda büyük revizyon yaptı.



Ümit Özat, altyapıdan yetişen ve sürekli ilk 11'de kendilerine yer bulan takım kaptanları Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'u yedek soyundurdu.



Özat, kırmızı-siyahlı ekibin geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından başkan Murat Cavcav ile bazı oyuncuların kadro dışı bırakılması konusunu görüşeceğini dile getirdi.



Başkent ekibi yönetimi bu yönde bir karar almayarak hiçbir futbolcusunu kadro dışı bırakmazken Özat, Galatasaray maçına kırmızı-siyahlı takımın birinci kaptanı Uğur ve ikinci kaptanı Ahmet Oğuz'un bulunmadığı bir ilk 11 ile başladı.



Kırmızı-siyahlı ekibin en fazla forma giyen oyuncuları arasında yer alan Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'un yokluğunda kaleci Johannes Hopf, sahaya kaptanlık pazubandını takarak çıktı.



Genç teknik adam, vazgeçemediği isimler arasında yer alan Petar Skuletic, Aleksandar Scekic ve Abdul Rahman Khalili'ye de ilk 11'de forma vermezken, Alper Uludağ, Kamal Issah, Manu ve Deniz Yılmaz ile sakatlıktan dönen Jailton ve kart cezası biten Palitsevich'i Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.



Özat, geçen hafta ilk 11 başlayan Aydın Karabulut'u kadroya dahi almadı.



Bu arada kırmızı-siyahlı takım karşılaşmaya "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" pankartıyla çıktı.



Galatasaray taraftarı doldurdu



Karşılaşmada Galatasaray taraftarı, kendisine ayrılan bölümü doldurdu.



Protokol trübünü de tamaman dolarken, kırmızı-siyahlı taraftarların yer aldığı tribünlerde yer yer boşluklar görüldü.



Japon gazeteciler tribünde



Öte yandan Galatasaray forması giyen Japon futbolcu Nagatomo, ülkesinin basın mensupları tarafından takip edildi.



Ankara'da oynanan maçta 3 Japon gazeteci, tribündeki yerlerini alarak vatandaşları Nagatomo'yu izledi.