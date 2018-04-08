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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı yorumu
42 dakika önce
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde 100 Futbol programında Fenerbahçe - Osmanlıspor maçının ilk yarısını ve maç sonunu değerlendirdi.
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İLK YARI | İki tane şut var, birisi Ceyhun’un birisi de Josef’in. Bu golde kaçar mı dediğimiz pozisyon yok.
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Mutsuzluk ve umutsuzluk getiren bir durum var. Taraftar bu oyunu bekliyor, daha fazlasını beklemiyor.
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Çalımcı oyuncusu olmadığı için önde Aatıf’ı arıyorsun. İki tane kart var, bir tane de hakemlik bir durum var.
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Valbuena’nın ısınmaya gitmesi tribünleri hareketlendirdi. İki orta sahadan birisinin yerine Mehmet Ekici’yi koyabilirdi.
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Fenerbahçe’ye baktığımızda şampiyonluğa oynayan bir takım böyle oynamaz. Fenerbahçe, ‘Ya kontra yersem’ diye düşünüyor.
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Soldado da Fernandao da Fenerbahçe için yeterli forvetler değil. Bugün 0-0 biteceğine 1-0 yenil. Rakibin Real Madrid değil.
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MAÇ SONU | Valbuena girdi iş değişti Fenerbahçe kazandı ama haftaya deplasmanda kimse onu beklemesin. Yine Aatıf oynayacaktır.
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Aykut Kocaman diyor ki 'ben geldim, burada şampiyon oldum, 2. oldum, Avrupa'da yarı final oynattım' diyor. 'Ben böyle oynarım' diyor Aykut Hoca.
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'Kaybetceksem de kendi oyunumla kaybedeyim' diyor. Önümüzdeki sezon Aykut hoca ile devam edilecekse, bence devam edilmeli; takımın daha ofansif oynayabilmesi için transferler yapılmalı.
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Aykut Kocaman devam edecekse Valbuena da gönderilmeli. 4 takım için de yarınki skor ne olursa olsun lig devam ediyor. Küme düşme hattındaki takımlarda da işler çok yakın gidiyor.
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