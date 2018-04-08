Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Osmanlıspor maçı yorumu

1 / 18 İşte Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe-Osmanlı maçıyla ilgili çarpıcı yorumları...



2 / 18 İLK YARI | İki tane şut var, birisi Ceyhun’un birisi de Josef’in. Bu golde kaçar mı dediğimiz pozisyon yok.



3 / 18 Fenerbahçe taraftarı 1 pozisyonu alkışladı o da Roman’ın yaptığı çalım pozisyonuydu.



4 / 18 Mutsuzluk ve umutsuzluk getiren bir durum var. Taraftar bu oyunu bekliyor, daha fazlasını beklemiyor.



5 / 18 Çalımcı oyuncusu olmadığı için önde Aatıf’ı arıyorsun. İki tane kart var, bir tane de hakemlik bir durum var.



6 / 18 Osmanlısporlu oyuncu zıpladı ve elle topa vurdu, neden sarı kart vermedi?



7 / 18 Koskoca Fenerbahçe takımının ilk yarı boyunca kaleciyi yere yatırdığı pozisyon yok.



8 / 18 Valbuena’nın ısınmaya gitmesi tribünleri hareketlendirdi. İki orta sahadan birisinin yerine Mehmet Ekici’yi koyabilirdi.



9 / 18 Fenerbahçe’ye baktığımızda şampiyonluğa oynayan bir takım böyle oynamaz. Fenerbahçe, ‘Ya kontra yersem’ diye düşünüyor.



10 / 18 Soldado da Fernandao da Fenerbahçe için yeterli forvetler değil. Bugün 0-0 biteceğine 1-0 yenil. Rakibin Real Madrid değil.



11 / 18 Soyunma odasına gidebilsem, 'hocam bugün maçı 2-0 kaybet, öyle oyna' derim.



12 / 18 MAÇ SONU | Valbuena girdi iş değişti Fenerbahçe kazandı ama haftaya deplasmanda kimse onu beklemesin. Yine Aatıf oynayacaktır.



13 / 18 Aykut Kocaman diyor ki 'ben geldim, burada şampiyon oldum, 2. oldum, Avrupa'da yarı final oynattım' diyor. 'Ben böyle oynarım' diyor Aykut Hoca.



14 / 18 'Kaybetceksem de kendi oyunumla kaybedeyim' diyor. Önümüzdeki sezon Aykut hoca ile devam edilecekse, bence devam edilmeli; takımın daha ofansif oynayabilmesi için transferler yapılmalı.



15 / 18 Aykut Kocaman devam edecekse Valbuena da gönderilmeli. 4 takım için de yarınki skor ne olursa olsun lig devam ediyor. Küme düşme hattındaki takımlarda da işler çok yakın gidiyor.



16 / 18 Beğenilmeyen Fenerabahçe "uçan" Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde. Hani çok beğeniliyor ya Beşiktaş, sanki 12-13 puan fark varmış gibi.



17 / 18 Beşiktaş'ı çok gol atan kalenin önünden çıkmayan bir takım olarak biliyoruz.

