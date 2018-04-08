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Bursaspor 0 - 1 Kasımpaşa (Maç özeti)

08 Nisan 2018 | 18:27

Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor-Kasımpaşa maçı oynandı. Tek golün olduğu Bursaspor-Kasımpaşa maçında 3 puan Trezeguet ile Kasımpaşa'nın oldu. Bursaspor-Kasımpaşa maçının özeti ve tüm detayları MYNET.COM'da...

Bursaspor 0 - 1 Kasımpaşa (Maç özeti)

Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor-Kasımpaşa tek gol vardı. Kasımpaşa deplasmanda Bursaspor'u Trezeguet'nin golüyle 1-0 yendi. Bursaspor-Kasımpaşa maçının özeti ve tüm detayları MYNET.COM'da...

Maça iyi başlayan konuk Kasımpaşa, 31. dakikada Trezeguet'in golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 37 yaparken, Bursaspor ise 33 puanda kaldı.

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