Alanyaspor 3 - 1 Akhisarspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor-Akhisarspor maçında 4 gol vardı. Alanyaspor, Emre Akbaba'nın yıldızlaştığı maçta Akhisarspor'u 3-1 yendi. Alanyaspor-Akhisarspor maçının özeti ve tüm detayları MYNET.COM'da...



Maça hızlı başlayan Alanyaspor, 25. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle öne geçerken, 44'te Fernandes takımını soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle götürdü.



İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Alanyaspor, 90+3'te Muğdat'ı durduramayınca skor 3-1 oldu. Maçta son sözü sahanın yıldızı Emre Akbaba söyledi ve attığı golle Alanyaspor'un 3-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Akhisarspor 34 puanda kalırken, Alanyaspor ise puanını 31 yaptı.

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