Fenerbahçe - Osmanlıspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe Osmanlıspor maçına sahne oluyor. Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi için, Osmanlıspor ise ligde kalabilmek için mutlak 3 puan hedefinde... Fenerbahçe-Osmanlıspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

- 3. dakikada Şener'in taşıdığı topu Alper ortaladı. Savunmadan dönen topu Alper yeniden ortaya çevirdi, Şener'in dokunuşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

- 11. dakikada Regattin'in içeriye çevirdiği topa ön direkte Serdar Gürler dokundu, Volkan'ın ayağıyla çıkardığı top Mehmet Batdal'a çarpıp auta çıktı.

- 16. dakikada Josef de Souza hafif sol çaprazdan kaleye uzak bir mesafeden sert vurdu, top direğin hemen yanından auta çıktı.



FENERBAHÇE - OSMANLISPOR



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Serdar, Regattin, Umar, Mehmet Batdal

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz



18. RANDEVU

Fenerbahçe ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşıyor. Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti. İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.