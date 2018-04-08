Fenerbahçe - Osmanlıspor | CANLI YAYIN
Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe Osmanlıspor maçına sahne oluyor. Sahasındaki son 4 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, şampiyonluk hedefini sürdürmek için Osmanlıspor maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. 51 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, haftaya 28 puanla 15. sırada giren Osmanlıspor’u konuk ediyor. Fenerbahçe'de Aaatif Chahechouhe cezalı, Vincent Janssen ise sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Fenerbahçe-Osmanlıspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...
Süper Lig'in 28. haftası Fenerbahçe Osmanlıspor maçına sahne oluyor. Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi için, Osmanlıspor ise ligde kalabilmek için mutlak 3 puan hedefinde... Fenerbahçe-Osmanlıspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
- 3. dakikada Şener'in taşıdığı topu Alper ortaladı. Savunmadan dönen topu Alper yeniden ortaya çevirdi, Şener'in dokunuşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
- 11. dakikada Regattin'in içeriye çevirdiği topa ön direkte Serdar Gürler dokundu, Volkan'ın ayağıyla çıkardığı top Mehmet Batdal'a çarpıp auta çıktı.
- 16. dakikada Josef de Souza hafif sol çaprazdan kaleye uzak bir mesafeden sert vurdu, top direğin hemen yanından auta çıktı.
FENERBAHÇE - OSMANLISPOR
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Serdar, Regattin, Umar, Mehmet Batdal
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
18. RANDEVU
Fenerbahçe ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşıyor. Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti. İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.