Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı oynandı. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan maçta Osmanlıspor'u Valbuena'nın oyuna girmesi sonrası Skrtel ve Soldado'nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 54 yaptı. Fenerbahçe-Osmanlıspor maçının özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları MYNET.COM'da...

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Maça çok kötü başlayan Fenerbahçe ilk yarıda neredeyse tek bir gol pozisyonu bulamadan devreyi 0-0'lık eşitlikle tamamladı. İkinci yarıda oyuna giren Valbuena, Fenerbahçe'yi adeta ayağa kaldırdı.



54'de Valbuena'nın ortasında Skrtel kafayı vurdu, Karcemarskas topu tuttu. Ancak yan hakem Karcemarskas'ın topu çizginin içerisinde tuttuğunu söyleyince Halil Umut Meler golü vererek Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiğine hükmetti.



60'da Giuliano nefis hareketlerle ceza sahasına girip vuruşunu yaptı, direğe çarpan topu Soldado tamamladı ve Fenerbahçe skoru 2-0 yaptı.



İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 54 yaptı ve şampiyonluk şansını sürdürdü. Osmanlıspor ise 28 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

- 3. dakikada Şener'in taşıdığı topu Alper ortaladı. Savunmadan dönen topu Alper yeniden ortaya çevirdi, Şener'in dokunuşunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

- 11. dakikada Regattin'in içeriye çevirdiği topa ön direkte Serdar Gürler dokundu, Volkan'ın ayağıyla çıkardığı top Mehmet Batdal'a çarpıp auta çıktı.

- 16. dakikada Josef de Souza hafif sol çaprazdan kaleye uzak bir mesafeden sert vurdu, top direğin hemen yanından auta çıktı.

- 18. dakikada Fenerbahçe'de bu kez Soldado ceza alanı ön çizgisinden kaleyi denedi ancak etkili olamadı. Yandan aut...

- 31. dakikada Alper'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Skrtel'in şutu Neustadter'den sekip kaleci Karcemarskas'da kaldı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

- 54. dakikada Skrtel'in kafa vuruşunda Karcemarskas topu tuttu. Hakem Halil Umut Meler, Karcemarskas'ın topa ilk müdahalesinin çizginin içerisinde olduğuna hükmederek golü verdi ve Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

- 60. dakikada Giuliano nefis hareketlerle ceza sahasına girip vuruşunu yaptı, direkten dönen topu Soldado tamamladı ve skor 2-0 oldu.

- 66. dakikada Karcemarskas'ın önde olduğunu gören Soldado aşırtma bir vuruş yaptı ancak top üst direkten döndü.



FENERBAHÇE 2 - 0 OSMANLISPOR



STAT: Ülker

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu



FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Alper Potuk (Dk. 46 Valbuena), Giuliano (Dk. 90+1 Eljif Elmas), Soldado (Dk. 75 Fernandao)

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam (Dk. 89 Mehmet Güven), Musa Çağıran (Dk. 64 Lumanza), Regattin, Umar (Dk. 68 Cikalleshi), Serdar Gürler, Mehmet Batdal



GOLLER: Dk. 54 Skrtel, Dk. 60 Soldado (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Dirar (Fenerbahçe), Dk. 45 Musa Çağıran, Dk. 61 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

11. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in yerden yaptığı sert ortada, topa kale sahası içinde müsait durumda bulunan Musa Çağıran dokundu. Kaleci Volkan Demirel'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, yeniden Musa'ya çarparak auta gitti.

16. dakikada De Souza'nın uzak mesafeden sert vuruşunda, top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

45. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topa gelişine Ceyhun Gülselam'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Giuliano topu sağ kanattan bindirme yapan Şener Özbayraklı'nın önüne bıraktı. Bu oyuncu ceza sahası içinde tekrar Giuliano'ya çıkardı. Brezilyalı oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.

54. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Valbuena'nın sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas'ın kontrol ettiği topta hakem Halil Umut Meler meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğine karar verdi ve Fenerbahçe öne geçti: 1-0.

60. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada rakibinin hatasıyla topla buluşan Giuliano, ceza yayına kadar taşıdığı topla rakiplerinden sıyrılarak içeri girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda yan direkten dönen meşin yuvarlak Soldado'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.

66. dakikada Umar'ın hatalı pasıyla topla buluşan Soldado'nun ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta, top üst direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada Ceyhun Gülselam'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

83. dakikada sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına giren Valbuena'nın ortasında, arka direkte Fernandao'nun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

84. dakikada Lumanza'nın savunma arkasına pasıyla topla buluşarak ceza sahasına giren Cikalleshi'nin kaleciyle karşı karşıya yaptığı aşırtma vuruşta, top az farkla yandan dışarı gitti.



MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında takımında son maça göre tek değişiklik yaptı. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, geçen hafta Kayserispor'u 5-0 yendikleri maça göre zorunlu bir değişikliğe gitti. Kayserispor maçın gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Aatıf Chahechouhe'nin yerine Kocaman, ilk 11'de Alper Potuk'a görev verdi.



ALPER POTUK 7 HAFTA SONRA

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, Süper Lig'de 7 hafta sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Sarı-lacivertlilerle ligde son olarak 20. haftadaki Gençlerbirliği maçında ilk 11'de oynayan Alper, sonraki 7 karşılaşmanın 6'sında yedek kalmış, 1 müsabakada ise cezası nedeniyle kadroya girememişti.



FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Osmalıspor karşısına iki futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-kart cezalısı Chahechouhe ile sakatlığı tam düzelmeyen Vincent Janssen, kadroda yer almadı. Teknik direktör Aykut Kocaman, bu isimlerin dışında Ozan Tufan'ı da geçen haftalarda olduğu gibi yine maç kadrosuna dahil etmedi.



SOLDADO İLK KEZ 3 MAÇ ÜST ÜSTE

Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Roberto Soldado, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste ilk 11'de forma şansı yakaladı. Sarı-lacivertlilere sezon başında gelen Soldado, bu maça kadar lig, kupa ve Avrupa'da üst üste en fazla iki karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı. Soldado, ligin 26. haftasında Galatasaray, 27. haftasında Kayserispor ve 28. haftasında ise Osmanlıspor maçlarında ilk 11'de forma giydi.



VOLKAN DEMİREL İLE YALÇIN AYHAN EL SIKIŞTI

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel ile Osmanlıspor'un kaptanı Yalçın Ayhan arasındaki küslük bitti. Yalçın Ayhan'ın Kasımpaşa'da oynadığı dönemde yaşanan tartışmadan sonra bu iki futbolcu karşı karşıya geldikleri hiçbir maçta birbirinin elini sıkmamıştı. Sahaya kaptan çıkan iki futbolcu, seremonide el sıkışmasa da hakemlerin yanına kale seçimi için gittiklerinde bu duruma son verdiler. İki futbolcu el sıkışıp birbirlerine başarı dileyerek, uzun yıllardır devam eden el sıkışmama durumlarına da son verdi.



TRİBÜNLER DİĞER MAÇLARA GÖRE DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, derbiler hariç diğer maçlara oranla bu karşılaşmada tribünleri daha fazla doldurdu. Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken sarı-lacivertli taraftarlar da Kadıköy'ü daha fazla doldurmaya başladı. Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin sarı-lacivertli taraftar takımlarına destek oldu. Osmanlıspor'u desteklemek için İstanbul'a gelen 150 kadar taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.



OSMANLISPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe karşısında tek değişikliğe gitti. Buz, geçen hafta Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de forma giyen Tortol Lumanza'yı yedek bıraktı. Bu ismin yerine Buz, ilk 11'de Musa Çağıran'a şans tanıdı. Musa da 7 hafta sonra ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı. Osmanlıspor'da sakatlığı süren Özer Hurmacı, Raheem Lawal ve Payam Sadeghian ise sakatlıkları nedeniyle İstanbul deplasmanında forma giyemedi.



18. RANDEVU

Fenerbahçe ile Osmanlıspor 18. kez karşılaşıyor. Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.



İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti. İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.