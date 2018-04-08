Konyaspor 5 - 0 Sivasspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Atiker Konyaspor, taraftarı önünde 5-0 kazandı ve ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.



Hakem Fırat Aydınus’un yönettiği maçın 16. dakikasında Nejc Skubic’in attığı golle 1-0 öne geçen Atiker Konyaspor, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlarken ikinci yarıda adeta fırtına gibi esti. Mücadelenin 59. dakikasında Mehdi Bourabia’nın golü durumu 2-0’a getirirken 66’da Tolgahan Acar’ın direkt kırmızı kart görmesiyle Sivasspor sahada 10 kişi kaldı.



Bu dakikadan sonra oyunu tamamen kontrolüne alan ev sahibi Konyaspor, 69. ve 75. dakikalarda Samuel Eto’o, 87. dakikada ise Volkan Şen’in attığı gollerle karşılaşmayı 5-0 kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor puanını 28 yaparken Sivasspor 41 puan kaldı.

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