Beşiktaş - Göztepe | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş-Göztepe maçı oynanıyor. Beşiktaş-Göztepe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...





MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

- 2. dakikada Adriano'nun havalandırdığı topu ceza alanı dışında göğsüyle indiren Talisca döndü vurdu ancak şutu oldukça etkisiz kaldı. Aut...

- 4. dakikada Talisca'nın orta alandan taşıdığı topla etkili gelen Beşiktaş'ta Lens araya atılan topa hareketlenmek isterken ceza alanında yerde kaldı. Beşiktaş cephesinin penaltı beklentileri karşılık bulmadı.

- 8. dakikada Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Tanju'nun ara pasıyla içeri sokulan Demba Ba sol çaprazdan sert vurdu, top üstten auta gitti.

- 14. dakikada Talisca'nın kafa vuruşu Beto'nun üzerine gitti.

- 15. dakikada Halil'in ortasında Demba Ba topa dokunamadı, aynı pozisyonda Fabri sakatlandı.

- 19. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde kafayı vuran Talisca, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

- 24. dakikada Beto'nun kısa düşen vuruşunu Medel bekletmeden kaleye yolladı ancak top yandan auta gitti.





BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE



STAT: Vodafone Park

SAAT: 19.00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: BeIN SPORTS 1



BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Necip, Lens, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



GÖZTEPE: Beto, Sabri, Reis, Leo, Tanju, Selçuk, Rotman, Castro, Poko, Halil, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna



BEŞİKTAŞ QUARESMA, ATIBA, TOLGAY VE OĞUZHAN CEZALI, LOVE SAKAT

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, cezası nedeniyle bu maçta da yok. Portekizli oyuncu gelecek hafta oynanacak Akhisarspor maçında forma giyebilecek. Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup bu maçta yoklar. Vagner Love ise sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalacak.



GÖZTEPE'DE GOUFFRAN VE KOSANOVIC CEZALI, KADU, KEREM, ÖMER VE HAKAN CEZALI

Göztepe'de cezalılar Yoan Gouffran ve Milos Kosanovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek.



48. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, arasında geride kalan 47 maçtan 23'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 74-43 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı. Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 20 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki ekip arasındaki son 20 maçtan 10'unu kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002 tarihindeki randevuda yenildi.



Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 15 yıl sonra karşı karşıya... İki ekip Süper Lig'de İstanbul'da en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda karşılaştı. İnönü Stadı'nda 2 Mart 2003 tarihinde oynanan ve Beşiktaş Kulübünün kuruluşunun 100. yılı kutlamalarının da yapıldığı müsabakada siyah-beyazlılar 7-3 galip geldi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 maçta Beşiktaş 13, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 41 golüne, sarı-kırmızılılar 21 golle yanıt verdi. Öte yandan Beşiktaş, İstanbul'daki son 11 lig maçında rakibini 4 kez yenebildi. Söz konusu dönemde İzmir ekibi 2 galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.