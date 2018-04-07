Beşiktaş 5 - 1 Göztepe maç özeti (Puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş-Göztepe maçı oynandı. Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok büyük önem taşıyan maçta Göztepe'yi Talisca, Medel, Tosic, Larin ve Babel'in golleriyle 5-1 yenerek puanını 56 yaptı. Göztepe'nin tek sayısını Halil kaydetti. Göztepe'de Rotman kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş-Göztepe maçının özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları MYNET.COM'da...

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Maça çok hızlı başlayan Beşiktaş henüz 4. dakikada Lens'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Ümit Öztürk 'devam' dedi. 19'da Talisca perdeyi açarken, 26. dakikada Medel füzeyi yolladı ve Beşiktaş devreyi 2-0 önde kapattı.



Beşiktaş fırtınası ikinci yarıda da sürdü. 64. dakikada Tosic skoru 3-0 yaparken, 71'de Halil, Göztepe'nin tek golünü kaydetti. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Rotman kırmızı kart görerek Göztepe'yi 10 kişi bırakırken, Beşiktaş Larin ve Babel ile iki gol daha bularak sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Göztepe ise 40 puanda kaldı.





MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

- 2. dakikada Adriano'nun havalandırdığı topu ceza alanı dışında göğsüyle indiren Talisca döndü vurdu ancak şutu oldukça etkisiz kaldı. Aut...

- 4. dakikada Talisca'nın orta alandan taşıdığı topla etkili gelen Beşiktaş'ta Lens araya atılan topa hareketlenmek isterken ceza alanında yerde kaldı. Beşiktaş cephesinin penaltı beklentileri karşılık bulmadı.

- 8. dakikada Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Tanju'nun ara pasıyla içeri sokulan Demba Ba sol çaprazdan sert vurdu, top üstten auta gitti.

- 14. dakikada Talisca'nın kafa vuruşu Beto'nun üzerine gitti.

- 15. dakikada Halil'in ortasında Demba Ba topa dokunamadı, aynı pozisyonda Fabri sakatlandı.

- 19. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde kafayı vuran Talisca, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

- 22. dakikada Poko'nun pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topu alan Demba Ba sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

- 24. dakikada Beto'nun kısa düşen vuruşunu Medel bekletmeden kaleye yolladı ancak top yandan auta gitti.

- 26. dakikada hızlı atakta Talisca'nın pasını kontrol eden Medel, ceza yayı önünde güzel bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

- 40. dakikada Babel'in sert şutunu kaleci Beto güçlükle tokatladı ve golü önledi.

- 43. dakikada Caner Erkin'in frikiği direğin üzerinden dışarı gitti.

- 45+1. dakikada Reis'in şutu üstten auta gitti ve Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

- 47. dakikada Caner'in soldan ortasına ön direkte Negredo kafayı vurdu, Beto zorlanmadan topu kontrol etti.

- 48. dakikada Poko'nun ortasına Reis penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, Fabri'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.

- 53. dakikada Babel'in ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lens'in dokunuşunda top direğin dibinden auta çıktı.

- 60. dakikada topu kapan Talisca'nın şutunu Beto tokatladı, dönen topu Negredo kaleye yolladı ama top yine Beto'da kaldı.

- 64. dakikada kullanılan kornerde Necip'in dokunduğu topa Beto'dan önce müdahale eden Tosic golü attı ve durum 3-0 oldu.

- 70. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Halil'in ortasında Andre Castro bomboş durumda kafayı vurdu ama Fabri gole izin vermedi.

- 71. dakikada Poko önde baskı yapıp topu kaptı ve Halil'i gördü. Halil bekletmeden vurdu ve golü attı: 3-1.

- 73. dakikada Demba Ba'nın sol ayakla kaleye yolladığı füze direkte patladı.

- 78. dakikada bir pozisyonda sarı kart gören Rottman, hakeme fiziki müdahalede bulununca ikinci sarı kartı görerek Göztepe'yi 10 kişi bıraktı.



BEŞİKTAŞ 5 - 1 GÖZTEPE



STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz



BEŞİKTAŞ: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin (Dk. 83 Larin), Necip Uysal, Medel, Lens (Dk. 76 Vida), Talisca, Babel, Negredo (Dk. 73 Mustafa Pektemek)

GÖZTEPE: Beto, Sabri Sarıoğlu, Wallace Reis, Leo, Tanju Kayhan (Dk. 83 Ngando), Rotman, Selçuk Şahin (Dk. 50 Tayfur Bingöl), Poko, Castro, Halil Akbunar, Demba Ba



GOLLER: Dk. 19 Talisca, Dk. 26 Medel, Dk. 64 Tosic, Dk. 86 Larin, Dk. 87 Babel (Beşiktaş), Dk. 71 Halil Akbunar (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 78 Rotman (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Demba Ba, Dk. 42 Leo, Dk. 56 Tanju Kayhan, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl (Göztepe), Dk. 90+1 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada Castro'nun pasında topla buluşan Demba Ba ceza sahası çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak auta çıktı.

14. dakikada Caner Erkin'in sağ açıktan kullandığı serbest vuruşta Talisca topa kafayla vurdu, kaleci Beto meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.

19. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Caner Erkin, Lens ile paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Talisca kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

24. dakikada kendisine gelen geri pası kalesinden uzaklaşarak ileri göndermek isteyen Beto'nun vuruşunda, top Medel'in önünde kaldı. Beşiktaşlı oyuncu orta sahadan boş kaleye bekletmeden şutunu çekti, top yandan auta gitti.

26. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Babel soldan taşıdığı topu dışarı çevirdi. Medel ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

40. dakikada Beşiktaş'ın sol taraftan kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında bekleyen Babel'e verdi. Babel'in uzaktan sert şutunda topu Beto çıkardı. Dönen topu Negredo tamamlamaya çalışsa da Göztepe savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi.

44. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Negredo kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

53. dakikada Babel'in ara pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lens'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

60. dakikada Talisca, Poko'nun ayağından aldığı topla hızla ceza sahasına yöneldi. Beşiktaşlı oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Beto direk dibine giden topu kurtardı. Dönen topu Negredo tamamladı, Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

62. dakikada Rotman'ın uzaktan şutunda, kaleci Fabricio topun kaleye gitmesine izin vermedi.

64. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Caner Erkin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal ön direkte meşin yuvarlağı aşırttı, Tosic kafa vuruşuyla golü attı: 3-0.

70. dakikada Halil Akbunar ceza sahası içinde sağdan ortaladı. Castro müsait pozisyonda meşin yuvarlağa kafayla vurdu, kaleci Fabricio topu kurtardı.

71. dakikada Göztepe'nin golü geldi. Poko soldan kaptığı topla rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahasına girip, meşin yuvarlağı Halil Akbunar'ın önüne bıraktı. Halil Akbunar tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

73. dakikada Demba Ba ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye sert bir şut gönderdi. Meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Beşiktaş skoru 4-1 yaptı. Mustafa Pektemek'in savunmanın arkasına attığı pas sonrasında kaleciyle karşı karşıya kalan Larin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

87. dakikada Beşiktaş'ın 5. golü geldi. Medel savunmanın arkasına koşu yapan Talisca'nın önüne topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca, meşin yuvarlağı Babel'in önüne bıraktı. Hollandalı futbolcu topu boş kaleye bıraktı: 5-1.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, cezalı ve sakat oyunculardan dolayı ilk 11'de zorunlu değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalıları Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan, Göztepe karşısında görev alamadı. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanlarda yer alamayan Gökhan Gönül ise yedek soyundu.



Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyen Gary Medel ile Adriano Correia, cezalarının bitmesinin ardından Göztepe maçında ilk 11'de forma giydi. Cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığı sonrası Şenol Güneş, 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde olduğu gibi saha dizilişinde değişikliğe gitti. Güneş, Göztepe maçında savunmaya dönük orta saha görevini Necip Uysal ile Medel'e verdi. Gökhan Gönül'ün yokluğunda savunmanın sağında ise Adriano görev aldı. Ligin 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmaya yedek başlayan Jeremain Lens de Göztepe mücadelesinde kendisine ilk 11'de yer buldu.



NECİP UYSAL KAPTAN OLARAK SAHADA

Göztepe maçında ilk 11'de kendisine yer bulan Necip Uysal, uzun bir aradan sonra bu şansı yakaladı. Ligde son olarak 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Necip, sonraki 14 maçın 12'sinde süre alamadı. Necip, sadece Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olabildi. Necip Uysal, sahaya kaptan olarak çıktı.



QUARESMA'NIN CEZASI BİTİYOR

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören ve rakip oyuncuya yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma'nın cezası, Göztepe karşılaşmasıyla bitecek. Cezası nedeniyle Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan ve aynı nedenden dolayı Göztepe karşısında da takımını yalnız bırakan Quaresma, gelecek haftaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla tekrar formasına kavuşacak.



FABRI İLK 11'DE

Hafta içinde eşi doğum yapan ve izinli olarak İspanya'ya giden kaleci Fabricio Agosto Ramirez, yine ilk 11'de sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Vagner Love, Göztepe maçı kadrosunda yer alamazken, forvet hattında Alvaro Negredo şans buldu. Beşiktaş'ta ayrıca Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Anderson Talisca ve Ryan Babel ilk 11'de görev aldı. Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Gönül'ün yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Gökhan Töre ve Cyle Larin, Göztepe maçına yedek başladı.



BEŞİKTAŞ TARAFTARININ DEMBA BA SEVGİSİ

Göztepe'de forma giyen Demba Ba, Vodafone Park'ta ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takıma ilk olarak 2014-2015 sezonunda transfer olan ve daha sonra Çin'e giden Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında bir kez daha Beşiktaş kadrosuna dahil olmuştu.



Beşiktaşlı taraftarlar, 2017-2018 sezonunun devre arasında bu sefer Göztepe ile sözleşme imzalayan Demba Ba'ya maç öncesinde sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlılar, eski oyuncularını tribüne çağırarak, lehine tezahürat yaptı. Demba Ba da tribünlere yönelerek taraftarlara alkışla karşılık verdi.



Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Vatan Aşkı Millet sevgisiyle 173. Yıl" yazılı pankartla çıktı. Göztepeli futbolcular ise "Otizme Mavi Işık Yak" pankartıyla sahada yer aldı.



VELİ KAVLAK SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta ciddi sakatlıkları nedeniyle üst üste ameliyat edilen ve bu nedenle sahalardan uzak kalan Veli Kavlak, uzun bir aradan sonra sahalara döndü. Siyah-beyazlı formayla son olarak 26 Ocak 2017'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçta görev alan Veli, Beşiktaş'ın 21 Yaş Altı Ligi'nde Göztepe ile yaptığı karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Veli Kavlak, 435 gün sonra siyah-beyazlı formayı giyme fırsatı buldu.



BEŞİKTAŞ QUARESMA, ATIBA, TOLGAY VE OĞUZHAN CEZALI, LOVE SAKAT

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, cezası nedeniyle bu maçta da yok. Portekizli oyuncu gelecek hafta oynanacak Akhisarspor maçında forma giyebilecek. Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup bu maçta yoklar. Vagner Love ise sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalacak.



GÖZTEPE'DE GOUFFRAN VE KOSANOVIC CEZALI, KADU, KEREM, ÖMER VE HAKAN CEZALI

Göztepe'de cezalılar Yoan Gouffran ve Milos Kosanovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek.



48. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, arasında geride kalan 47 maçtan 23'ünü Beşiktaş, 8'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 74-43 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Beşiktaş 3-1 kazandı. Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı son 20 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki ekip arasındaki son 20 maçtan 10'unu kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002 tarihindeki randevuda yenildi.



Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 15 yıl sonra karşı karşıya... İki ekip Süper Lig'de İstanbul'da en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda karşılaştı. İnönü Stadı'nda 2 Mart 2003 tarihinde oynanan ve Beşiktaş Kulübünün kuruluşunun 100. yılı kutlamalarının da yapıldığı müsabakada siyah-beyazlılar 7-3 galip geldi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 maçta Beşiktaş 13, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 41 golüne, sarı-kırmızılılar 21 golle yanıt verdi. Öte yandan Beşiktaş, İstanbul'daki son 11 lig maçında rakibini 4 kez yenebildi. Söz konusu dönemde İzmir ekibi 2 galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.