Trabzonspor - Kayserispor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası Trabzonspor-Kayserispor maçına sahne oluyor. Ligde 42 puanla 5. sırada yer Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda, 41 puanla 7. sırada bulunan Kayserispor'a karşı puan kaybetmek istemiyor.







MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

- 5. dakikada Onazi ile başlayan atakta Olcay'ın bıraktığı topa Yusuf dokundu ancak top rakipte kaldı.

- 9. dakikada Kayserispor atağında Kucka'nın araya girmesi ile Abdülkadir'in pasıyla Yusuf buluşamadı ve uzun topta Kayserispor savunmasının hatası sonrasında top kornere çıktı.

- 11. dakikada ceza alanı dışında Mendes'ten topu çalan Yusuf'un yay civarından yerden şutu kaleci Lung'ta kaldı.

- 14. dakikada Olcay Şahan ile etkili gelen Trabzonspor'da son olarak Burak Yılmaz'ın ceza alanı dışından şutu savunmadan sekti ve kornere çıktı.

- 26. dakikada kullanılan kornerde Lung boşa çıktı, Kucka'nın kafa vuruşunu çizgide Erkan çıkardı.

- 29. dakikada Şamil'in sert şutunu Onur mükemmel çıkardı.

- 39. dakikada Olcay'ın pası sonrasında Burak Yılmaz topla buluşup ceza alanına girdi ancak topu oyun alanı içinde tutamadı.

- 40. dakikada Ryan Mendes'in karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta Onur yine gole izin vermedi.

- 45. dakikada Kayserispor'da frikiği Sapunaru kullandı ve barajın üzerinden direk dibine göndermek istediği şutu kaleci Onur Kıvrak'ın ellerinde kaldı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

- 50. dakikada Kucka'nın savunma arkasına gönderdiği harika pasta Burak Yılmaz karşı karşıya kaldı ve şutunu Lung çıkardı. Seken topa yine Burak vurdu ve yine Lung çıkardı.

- 52. dakkada Kayserispor atağında Ryan Mendes kafa vuruşunu yaptı ancak top direk dibinden auta çıktı.

- 53. dakikada topu kapan Abdülkadir sol çaprazdan ceza yayı üzerinde uzak köşeyi gördü ve attığı golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

- 62. dakikada Yusuf Yazıcı sağ ayağıyla uzak köşeden topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

- 66. dakikada Burak Yılmaz sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta kafayı vurdu ve durumu 3-0'a getirdi.

- 69. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

- 76. dakikada Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve farkı dörde çıkardı: 4-0.



TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR



STAT: Medical Park

SAAT: 16.00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: beIN SPORTS 1



TRABZONSPOR: Onur, K. Ahmet, Okay, Tomas, Novak, Onazi, Kucka, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay



KAYSERİSPOR: Lung, Lopez, Levent, Bıyık, Erkan, Sapunaru, Şamil, Deniz Türüç, Umut, Mendes, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.



Bordo-mavililerde, stoperde Uğur Demirok'un yerine orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'ya görev veren deneyimli teknik adam, sağ bekte Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye forma şansı verdi.



Kart cezalısı Sosa'nın yokluğunda Çalımbay cezası nedeniyle Galatasaray maçında takımda yer almayan Onazi'yi oynattı. Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle son 5 lig maçında yer almayan Fabian Castillo, tedavisinin ardından 21 kişilik maç kadrosuna alındı.



FIFA BİNASI ÖNÜNE CANLI BAĞLANTI

Karşılaşma öncesi stadyumda bulunan dev ekranlardan FIFA binası önünde çadır kurarak, 2010-11 sezonuyla ilgili hak arayışlarını sürdüren Trabzonspor taraftarlarına canlı bağlantı yapıldı. Kayserispor taraftarları, bağlantının ardından 'Tertemiz şampiyon Trabzonspor' tezahüratları yaparken, bordo-mavili taraftarlar da alkışladı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümün boş olduğu görülürken, konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi iki takım taraftarları dostluk görüntüleri sergiledi.



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

26. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Kucka'nın kafa şutunda kaleci Lung'u geçen topu çizgi üzerinden Erkan Kaş çıkardı.

29. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topu güçlükle kornere çeldi.