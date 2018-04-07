Trabzonspor 4 - 0 Kayserispor maç özeti (Puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor-Kayserispor maçı oynandı. Trabzonspor, Avrupa hedefi yolunda çok önem taşıyan maçta Kayserispor'u Burak Yılmaz (2), Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 4-0 yenerek puanını 45 yaptı ve zirveyi takibini sürdürdü. Trabzonspor-Kayserispor maçının özeti, tartışmalı pozisyonları ve tüm detayları MYNET.COM'da...



İlk yarıda çok etkili gol pozisyonlarının yaşanmadığı mücadelenin 26. dakikasında Kucka'nın kafa vuruşunu çizgide Erkan çıkardı. Onur Kıvrak, 29'da Şamil'in, 40'ta Mendes'in şutlarında gole izin vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.



İkinci devrede ise sahada Trabzonspor fırtınası vardı. 53. dakikada Abdülkadir klas bir vuruşla gol perdesini açarken, 62'de bu kez Abdülkadir asisti yaptı, Yusuf Yazıcı durumu 2-0'a getirdi.



66 ve 76. dakikalarda sahneye çıkan Burak Yılmaz maçta son sözü söyleyen isim oldu ve Trabzonspor sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 45'e yükseltirken, Kayserispor ise 41 puanda kaldı.







MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

- 5. dakikada Onazi ile başlayan atakta Olcay'ın bıraktığı topa Yusuf dokundu ancak top rakipte kaldı.

- 9. dakikada Kayserispor atağında Kucka'nın araya girmesi ile Abdülkadir'in pasıyla Yusuf buluşamadı ve uzun topta Kayserispor savunmasının hatası sonrasında top kornere çıktı.

- 11. dakikada ceza alanı dışında Mendes'ten topu çalan Yusuf'un yay civarından yerden şutu kaleci Lung'ta kaldı.

- 14. dakikada Olcay Şahan ile etkili gelen Trabzonspor'da son olarak Burak Yılmaz'ın ceza alanı dışından şutu savunmadan sekti ve kornere çıktı.

- 26. dakikada kullanılan kornerde Lung boşa çıktı, Kucka'nın kafa vuruşunu çizgide Erkan çıkardı.

- 29. dakikada Şamil'in sert şutunu Onur mükemmel çıkardı.

- 39. dakikada Olcay'ın pası sonrasında Burak Yılmaz topla buluşup ceza alanına girdi ancak topu oyun alanı içinde tutamadı.

- 40. dakikada Ryan Mendes'in karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta Onur yine gole izin vermedi.

- 45. dakikada Kayserispor'da frikiği Sapunaru kullandı ve barajın üzerinden direk dibine göndermek istediği şutu kaleci Onur Kıvrak'ın ellerinde kaldı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

- 50. dakikada Kucka'nın savunma arkasına gönderdiği harika pasta Burak Yılmaz karşı karşıya kaldı ve şutunu Lung çıkardı. Seken topa yine Burak vurdu ve yine Lung çıkardı.

- 52. dakkada Kayserispor atağında Ryan Mendes kafa vuruşunu yaptı ancak top direk dibinden auta çıktı.

- 53. dakikada topu kapan Abdülkadir sol çaprazdan ceza yayı üzerinde uzak köşeyi gördü ve attığı golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

- 62. dakikada Yusuf Yazıcı sağ ayağıyla uzak köşeden topu ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

- 66. dakikada Burak Yılmaz sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta kafayı vurdu ve durumu 3-0'a getirdi.

- 69. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

- 76. dakikada Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve maçın sonucunu ilan eden isim oldu: 4-0.



TRABZONSPOR 4 - 0 KAYSERİSPOR



STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan



TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Hubocan, Novak, Onazi (Dk. 28 Uğur Demirok), Kucka, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Rodallega), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 83 Castillo), Burak Yılmaz

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen (Dk. 67 Boldrin), Erkan Kaş, Sapunaru, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Mendes (Dk. 59 William), Kravets (Dk. 66 Gyan), Umut Bulut



GOLLER: Dk. 53 Abdülkadir Ömür, Dk. 62 Yusuf Yazıcı, Dk. 66 ve 76 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Mendes, Dk. 45 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 52 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

26. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Kucka'nın kafa şutunda kaleci Lung'u geçen topu çizgi üzerinden Erkan Kaş çıkardı.

29. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topu güçlükle kornere çeldi.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

50. dakikada Kucka'nın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü. Dönen topu Burak Yılmaz, tamamlamak istedi ancak Lung bir kez daha gol izni vermedi.

52. dakikada Lopes'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Mendes'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

53. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Mendes'ten kaptığı top ile rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına doğru sokulan Abdülkadir Ömür'ün sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta, top kaleci Lung'un sağından filelerle buluştu: 1-0

62. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün pasında Yusuf Yazıcı, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Lung'un sağından filelere yolladı: 2-0

66. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz, kafayla topu filelerle buluşturdu: 3-0

76. dakikada Trabzonspor, 4. golü buldu. Sağdan ceza sahasında giren Olcay Şahan'ın topuk pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın yakın mesafeden yaptığı sert vuruşta top üst direğin altına çarparak filelere gitti: 4-0

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Bordo-mavililerde, stoperde Uğur Demirok'un yerine orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'ya görev veren deneyimli teknik adam, sağ bekte Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye forma şansı verdi. Kart cezalısı Sosa'nın yokluğunda Çalımbay cezası nedeniyle Galatasaray maçında takımda yer almayan Onazi'yi oynattı. Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle son 5 lig maçında yer almayan Fabian Castillo, tedavisinin ardından 21 kişilik maç kadrosuna alındı.



FIFA BİNASI ÖNÜNE CANLI BAĞLANTI

Karşılaşma öncesi stadyumda bulunan dev ekranlardan FIFA binası önünde çadır kurarak, 2010-11 sezonuyla ilgili hak arayışlarını sürdüren Trabzonspor taraftarlarına canlı bağlantı yapıldı. Kayserispor taraftarları, bağlantının ardından 'Tertemiz şampiyon Trabzonspor' tezahüratları yaparken, bordo-mavili taraftarlar da alkışladı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli bölümün boş olduğu görülürken, konuk ekip taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı. Maç öncesi iki takım taraftarları dostluk görüntüleri sergiledi.