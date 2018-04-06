Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçı, Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak. Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor maçı, zirve yarışına direkt etki edecek bir mücadele olarak karşımıza çıkıyor. İşte Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi sahaya çıkacak 11'ler, canlı anlatım ve tüm detaylar...



Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor karşılaşması bu akşam saat 20:00'da beIN SPORTS1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Barış Şimşek'in yöneteceği karşılaşmada Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfancan, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor



YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Aytaç, Rahman, Pereira, Adem, Boutaib

BAŞAKŞEHİR-MALATYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Dakika 12: Bu dakikada Evkur Yeni Malatyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Adem Büyük.



Dakika 13: Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.



Dakika 15: Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Edin Visca tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Dakika 18: Ceza sahası içinde topla buluşan Visca, rakibini geçip sağ taraftan topu çizgiye indirdi. Visca, arka direkte boş pozisyonda bulunan Elia'ya pasını çıkardı ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

Dakika 24: Khalid Boutaib, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.



Dakika 28: Ceza sahası içinde topla buluşan Emmanuel Adebayor, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.

Dakika 33: Evkur Yeni Malatyaspor takımından Arturo Mina tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.



Dakika 35: Khalid Boutaib tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.