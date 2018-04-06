Medipol Başakşehir 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasının açılış karşılaşmasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 18. dakikasında Eljero Elia'dan geldi. Golün asisti ise Süper Lig'in asist kralı Edin Visca'dan geldi. Edin Visca, bu sezon Süper Lig'de bu sezonki 14. asistini yaptı.



Bu sonucun ardından Başakşehir, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 59'a yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yeni Malatyaspor ise son 4 maçında 3. kez mağlup oldu ve 37 puan ile 9. sırada kaldı.



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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, İrfancan, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Aytaç, Rahman, Pereira, Adem, Boutaib

BAŞAKŞEHİR-MALATYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

Dakika 12: Bu dakikada Evkur Yeni Malatyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Adem Büyük.



Dakika 13: Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.



Dakika 15: Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Edin Visca tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Dakika 18: Ceza sahası içinde topla buluşan Visca, rakibini geçip sağ taraftan topu çizgiye indirdi. Visca, arka direkte boş pozisyonda bulunan Elia'ya pasını çıkardı ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

Dakika 24: Khalid Boutaib, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.



Dakika 28: Ceza sahası içinde topla buluşan Emmanuel Adebayor, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.

Dakika 33: Evkur Yeni Malatyaspor takımından Arturo Mina tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.



Dakika 35: Khalid Boutaib tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

İkinci yarı

Dakika 50: Edin Visca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Dakika 66: Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Junior Caiçara ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Dakika 78: Rijad Bajic atak yönüne göre sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Ertaç Özbir kurtarıyor.



Dakika 84: Rijad Bajic önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Gökhan İnler), Visca, Arda Turan, Elia (Dk. 85 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 72 Bajic)

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho (Dk. 64 Gilberto), Murat Yıldırım, Pereira (Dk. 77 Eren Tozlu), Aytaç Kara, Rahman Buğra Çağıran, Adem Büyük (Dk. 85 Berk Yıldız), Boutaib

Gol: Dk. 18 Elia (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 81 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90+3 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)