SPOR

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı

05 Nisan 2018 | 12:16

TFF, Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek

7 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

8 Nisan Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Halis Özkahya

16.00 Bursaspor-Kasımaşa: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

9 Nisan Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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