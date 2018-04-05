Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı
TFF, Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek
7 Nisan Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: Koray Gençerler
16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk
8 Nisan Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Halis Özkahya
16.00 Bursaspor-Kasımaşa: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
9 Nisan Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır