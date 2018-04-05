Süper Lig'de 28. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Yarın:



20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek



7 Nisan Cumartesi:



13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: Koray Gençerler



16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ali Palabıyık



19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk



8 Nisan Pazar:



13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Halis Özkahya



16.00 Bursaspor-Kasımaşa: Mete Kalkavan



19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Halil Umut Meler



9 Nisan Pazartesi:



20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır

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