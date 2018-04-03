Süper Lig'in 8 ekibi PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçların ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.



Gençlerbirliği futbolcusu Stephane Sessegnon ile Teleset Mobilya Akhisarspor oyuncusu Miguel Lopes'in de kurula sevk edildiği aktarıldı.

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