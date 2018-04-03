Süper Lig'in 8 ekibi PFDK'ya sevk edildi
03 Nisan 2018 | 18:29
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" sebebiyle, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçların ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Gençlerbirliği futbolcusu Stephane Sessegnon ile Teleset Mobilya Akhisarspor oyuncusu Miguel Lopes'in de kurula sevk edildiği aktarıldı.
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