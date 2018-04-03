Şampiyonluk oranları 27. hafta sonrası yine değişti!

Süper Lig'de 27. hafta 4 şampiyonluk adayı takımın da galip gelmesiyle sona erdi. İddaa Risk Yönetimi ise şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Trabzonspor'u Türk Telekom Stadyumu'nda baskın bir oyunla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk için en büyük favori olma konumu korudu. Cim Bom'un oranı 2.00'dan 1.70'e düştü.



Kazandılar ama oranları arttı!



Beşiktaş galibiyetinin ardından, Akhisarspor'u da deplasmanda mağlup eden Başakşehir'in oranı ise arttı. Geçen hafta 2.90 olan oran bu hafta 3.05'e çıktı.



Alanyaspor'u stresli bir maç sonunda iç sahada 1-0'la geçen Beşiktaş'ın oranı da 3.75'den 4.15'e yükseldi.



Kayseri deplasmanında beklenmedik şekilde kolay kazanan ve 5-0'lık galibiyetle moral bulan Fenerbahçe'nin oranı da 5.25'ten 7.50'ye çıktı.



İşte takımların eski ve yeni şampiyonluk oranları:



Galatasaray

Eski oran: 2.00 Yeni oran: 1.70



Başakşehir

Eski oran: 2.90 Yeni oran: 3.05



Beşiktaş

Eski oran: 3.75 Yeni oran: 4.15



Fenerbahçe

Eski oran: 5.25 Yeni oran: 7.50

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