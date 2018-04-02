Kayserispor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla kapanıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Kayserispor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları MYNET.COM'da...





KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE



STAT: Kadir Has

SAAT: 20.00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: BeIN SPORTS 1



KAYSERİSPOR: Vedat, Levent, Kucher, Toledo, Kana Bıyık, Şamil, Güray, Varela, Mendes, Deniz, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

JANSSEN YOK, SOLDADO VE AATIF CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Vincent Janssen dışında eksik bulunmuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sona ermişti. Öte yandan Fenerbahçe’de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, Kayseri deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.



FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de yaptığı son 3 maçı kazanamadı. Taraflar arasında geçen sezon İstanbul’daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri’de kazanan taraf 4-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka da 3-3 tamamlandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.



KAYSERİ'DE KALEDE SIKINTI VAR, SAPUNARU CEZALI

Kayserispor'da bu zorlu maç öncesi kalede sıkıntı yaşanıyor. Takımın 1 nuamaralı eldiveni olan Silviu Lung, Konya maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Yedek kaleci Muammer ise sakat. Bu nedenle kaleyi 20 yaşındaki Vedat karakuş koruyacak. Vedat daha önce sadece kupada 2-1 kazanılan Yeşil Bursa maçında görev yapmıştı. Kayseri’de ayrıca cezalı savunma oyuncusu Sapunaru da bu akşam forma giyemeyecek.



44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 44. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabaka 3-3 bitti.



KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri’de yarın 22. kez karşılaşacak. Kayseri’deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri’de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı. Geçen sezon Kayseri’deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.



TARİHİ SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir’de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005’te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul’da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 60. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.